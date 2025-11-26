Реабилитационный центр находится в трехэтажном коттедже (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Филиал реабилитационного центра психолога Анны Хоботовой в Свердловской области, где могли издеваться над детьми, находится в поселке Исток (под Екатеринбургом). По словам близкого к следствию источника URA.RU, месячное пребывание подростка в частном центре обходится родителям в 90 тысяч рублей. О том, что еще известно о рехабе, — в материале агентства.

Центр находится на улице Железнодорожников. Он представляет из себя трехэтажный коттедж, который Хоботова арендовала. Владелец дома заявил, что не был в курсе того, что происходит с детьми там.

Внутри — несколько комнат. В спальнях стоят двухъярусные кровати, есть гардеробная и ванные комнаты — отдельно для мальчиков и девочек. На сайте центра указано, что он появился в 2013 году сначала в Ростовской области и Краснодарском крае. Сеть рехабов разрасталась — и со временем добралась до Свердловской области.

Всего в коттедже, по словам силовиков, проживали 22 подростка (в возрасте от 10 до 18 лет, заявили в ГУ МВД). После проверки в центре — 26 ноября — их на время перевезут в другое учреждение. При этом, по словам источника URA.RU, после публикаций в СМИ некоторые родители приехали в рехаб за детьми.





1/2 Так выглядит филиал центра в Истоке Фото: предоставлено свердловской полицией

Издевались ли в уральском филиале над воспитанниками, доподлинно неизвестно. Мать, которая приехала за ребенком, рассказала URA.RU, что в центре ничего плохого не происходило. По ее словам, ее ребенок насилию не подвергался. Несколько других воспитанников заявили корреспонденту, что якобы «подвергались издевательствам от Виталия Сергеевича» (речь про екатеринбуржца Виталия Балабрикова, арестованного за истязания в Подмосковье, — прим. ред.).

Связаться с Хоботовой к моменту публикации не получилось. Ее телефон оказался недоступен. В свердловском СУ СК заявили агентству, что после проверки в свердловском рехабе возбуждено уголовное дело по ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Центр Хоботовой под Екатеринбургом Фото: предоставлено читателем URA.RU

Центр Хоботовой попал в скандал накануне, когда стало известно, что один из воспитанников — 16-летний мальчик — попал в больницу с множественными травмами и без сознания. После этого силовики задержали Балабрикова, который работал в рехабе в Дедовске (Подмосковье), и обвинили его в четырех уголовных статьях. Мужчину отправили в следственный изолятор. Другой фигуранткой дела стала 18-летняя постоялица рехаба, которая, как считают силовики, тоже издевалась над детьми.

По данным URA.RU, Балабриков ранее проживал в Екатеринбурге. За его плечами две судимости за наркотики. Правда, оба раза он избегал срока в колонии, получив штраф и 350 часов обязательных работ. Знакомые Виталия не верят, что он мог мучить подростков. Его подруга рассказала, что ранее он был женат, а на иждивении у него малолетний ребенок. Все новости о громкой истории — в сюжете URA.RU.