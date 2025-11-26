«Не вижу особых проблем»: Паслер развеял миф о кризисе в Среднеуральске
Среднеуральск должен получить новые очистные в ближайшие три года
Фото: Илья Московец © URA.RU
Реконструкция очистных сооружений в Среднеуральске состоится, сейчас идет поиск подрядчика. Проект будет реализован за три года, сказал губернатор Свердловской области Денис Паслер на пресс-конференции 26 ноября. Он заявил, что не видит в городе больших проблем, отвечая на вопрос, действительно ли у Среднеуральска есть финансовая неустойчивость.
«Раньше ресурсов для реализации проекта не было, сейчас с ресурсами определились. Там сумма около 2,8 млрд рублей. Надеюсь, в декабре конкурс разместим, и в январе появится подрядчик. Планируем реализовать проект за три года без срыва», — ответил на вопрос журналистов Паслер.
Он добавил, что Среднеуральск нуждается в новых очистных, поскольку территория активно развивается. «И вода рядышком, и жилищное строительство, и большой парк, который там будет строиться. Территория имеет все перспективы развития», — считает глава региона.
Подрядчика для реконструкции городских очистных сооружений в Среднеуральске ищут уже в шестой раз. За последние годы все предыдущие попытки провести работы заканчивались расторжением контрактов, а новый аукцион объявили на фоне введения в муниципалитете внешнего финансового управления.
«Сказать, что муниципалитет требует внешнего управления, я не согласен. Да, были старые долги, их не закрыли. Ну что теперь? Мы эту историю закроем. В Среднеуральске не вижу особых проблем, которые влияют на неустойчивость»,- подчеркнул Паслер.
История проектом очистных в Среднеуральске связана с уголовными делами. В декабре 2024 года был задержан бывший мэр города Андрей Зашляпин, а ранее СК возбудил уголовное дело о халатности при подготовке проекта реконструкции. Подробнее о ситуации, — в заметке URA.RU.
