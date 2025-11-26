Логотип РИА URA.RU
«Не вижу особых проблем»: Паслер развеял миф о кризисе в Среднеуральске

В Среднеуральске за три года построят новые очистные сооружения
26 ноября 2025 в 21:35
Среднеуральск должен получить новые очистные в ближайшие три года

Фото: Илья Московец © URA.RU

Реконструкция очистных сооружений в Среднеуральске состоится, сейчас идет поиск подрядчика. Проект будет реализован за три года, сказал губернатор Свердловской области Денис Паслер на пресс-конференции 26 ноября. Он заявил, что не видит в городе больших проблем, отвечая на вопрос, действительно ли у Среднеуральска есть финансовая неустойчивость.

«Раньше ресурсов для реализации проекта не было, сейчас с ресурсами определились. Там сумма около 2,8 млрд рублей. Надеюсь, в декабре конкурс разместим, и в январе появится подрядчик. Планируем реализовать проект за три года без срыва», — ответил на вопрос журналистов Паслер. 

Он добавил, что Среднеуральск нуждается в новых очистных, поскольку территория активно развивается. «И вода рядышком, и жилищное строительство, и большой парк, который там будет строиться. Территория имеет все перспективы развития», — считает глава региона. 

Подрядчика для реконструкции городских очистных сооружений в Среднеуральске ищут уже в шестой раз. За последние годы все предыдущие попытки провести работы заканчивались расторжением контрактов, а новый аукцион объявили на фоне введения в муниципалитете внешнего финансового управления.

«Сказать, что муниципалитет требует внешнего управления, я не согласен. Да, были старые долги, их не закрыли. Ну что теперь? Мы эту историю закроем. В Среднеуральске не вижу особых проблем, которые влияют на неустойчивость»,- подчеркнул Паслер. 

История проектом очистных в Среднеуральске связана с уголовными делами. В декабре 2024 года был задержан бывший мэр города Андрей Зашляпин, а ранее СК возбудил уголовное дело о халатности при подготовке проекта реконструкции. Подробнее о ситуации, — в заметке URA.RU

Материал из сюжета:

Строительство новых очистных в Среднеуральске

