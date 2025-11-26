В свердловском заксо рассмотрели 160 обращений касательно бюджета на 2026 год
Итоговое заседание пройдет 28 ноября
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В свердловском заксо 26 ноября прошло второе заседание временной согласительной комиссии, на котором подвели итоги деятельности рабочих групп по рассмотрению проекта закона об областном бюджете на 2026 год. В ходе заседания было рассмотрено 162 обращения от депутатов, глав муниципалитетов, профсоюзов и общественных организаций. Об этом URA.RU сообщили в управлении информационной политики заксобрания региона.
«Всем руководителям и участникам рабочих групп спасибо за трудоемкую работу, что позволило обстоятельно изучить поступившие обращения. Все сформированные по итогам работы предложения приняты к сведению, правительству рекомендовано учесть их при балансировке», — отметила спикер Людмила Бабушкина.
Участники рабочих групп — депутаты заксо, члены областного правительства, главы муниципалитетов, представители профсоюзов и общественных организаций. Они представили свои предложения по ключевым направлениям социально-экономического развития области. Среди значимых тем: образование, здравоохранение, культура, строительство, транспорт энергетика, ЖКХ, социальная политика, экология и охрана окружающей среды, промышленность и агропромышленный комплекс. Итоговое заседание временной согласительной комиссии по рассмотрению проекта закона об областном бюджете планируется на 28 ноября.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!