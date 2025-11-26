В свердловском заксо рассмотрели 160 обращений касательно бюджета на 2026 год

Итоговое заседание пройдет 28 ноября Фото: Размик Закарян © URA.RU

В свердловском заксо 26 ноября прошло второе заседание временной согласительной комиссии, на котором подвели итоги деятельности рабочих групп по рассмотрению проекта закона об областном бюджете на 2026 год. В ходе заседания было рассмотрено 162 обращения от депутатов, глав муниципалитетов, профсоюзов и общественных организаций. Об этом URA.RU сообщили в управлении информационной политики заксобрания региона.

«Всем руководителям и участникам рабочих групп спасибо за трудоемкую работу, что позволило обстоятельно изучить поступившие обращения. Все сформированные по итогам работы предложения приняты к сведению, правительству рекомендовано учесть их при балансировке», — отметила спикер Людмила Бабушкина.