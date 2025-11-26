Ребенок не жаловался на жизнь в реабилитационном центре (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Мама одного из детей, кто находился в центре реабилитации в Верхней Пышме (Свердловская область), заявила, что ее ребенок никогда не жаловался жизнь в рехабе. По ее словам, ему здесь очень нравилось и он был готов находиться здесь «как можно дольше». Об этом рассказала женщина в беседе с URA.RU.

«У него все было хорошо, он был не против находиться тут как можно больше. В октябре я была у него, он был веселый, жалоб не было», — поделилась собеседница агентства. Ребенок находился в филиале реабилитационного центра Анны Хоботовой четыре месяца.

По словам женщины, она не понимает, о каких пытках может идти речь. С ее ребенком не было никаких проблем. «Моему ребенку здесь было комфортно. Мы все знали, куда отдавали детей».

Вечером 26 ноября силовики ворвалась в свердловский филиал реабилитационного центра Анны Хоботовой, расположенный в Верхней Пышме. Проверка связана с недавним штурмом московского центра, где подростки пожаловались на пытки. Подробнее о громком деле — в материале URA.RU.