Мать ребенка рассказала о его жизни в рехабе под Екатеринбургом, куда нагрянули силовики. Фото
Ребенок не жаловался на жизнь в реабилитационном центре (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
Мама одного из детей, кто находился в центре реабилитации в Верхней Пышме (Свердловская область), заявила, что ее ребенок никогда не жаловался жизнь в рехабе. По ее словам, ему здесь очень нравилось и он был готов находиться здесь «как можно дольше». Об этом рассказала женщина в беседе с URA.RU.
«У него все было хорошо, он был не против находиться тут как можно больше. В октябре я была у него, он был веселый, жалоб не было», — поделилась собеседница агентства. Ребенок находился в филиале реабилитационного центра Анны Хоботовой четыре месяца.
По словам женщины, она не понимает, о каких пытках может идти речь. С ее ребенком не было никаких проблем. «Моему ребенку здесь было комфортно. Мы все знали, куда отдавали детей».
Вечером 26 ноября силовики ворвалась в свердловский филиал реабилитационного центра Анны Хоботовой, расположенный в Верхней Пышме. Проверка связана с недавним штурмом московского центра, где подростки пожаловались на пытки. Подробнее о громком деле — в материале URA.RU.
Здание центра
Фото: предоставлено читателем URA.RU
