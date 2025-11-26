Логотип РИА URA.RU
Общество

ЖКХ и Городская среда

Губернатор Паслер намекнул, кто будет новым свердловским министром ЖКХ

Новым свердловским министром ЖКХ может стать Алексей Рубцов
26 ноября 2025 в 21:53
Кресло министра ЖКХ может занять Алексей Рубцов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новым министром жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области может стать Алексей Рубцов, который сейчас возглавляет ведомство с приставкой и.о. Такой намек следует из заявления губернатора Дениса Паслера, прозвучавшего 26 ноября на пресс-конференции. Он признался, что Рубцов «работает неплохо».

«Есть моменты, которые нужно улучшать, но людей нужно готовить, обучать, воспитывать, давать шанс, но при этом спрашивать. Посмотрим еще немного и примем решение», — отметил Паслер.

Позитивно он оценил и тот факт, что в прошлом году в это время у 50% муниципалитетов еще не было паспортов готовности к отопительному сезону. Сейчас же к зиме готовы почти все города. Рубцов стал и.о. министра ЖКХ в начале года после отставки Николая Смирнова, руководившего ведомством больше 13 лет. 

