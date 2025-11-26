По следам сказов Бажова и иткульских идолов: куда отправиться в Полевском на поиски клада

В Полевском можно прогуляться по благоустроенной Коммунистической улице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несмотря на то, что уральский сказитель Павел Петрович Бажов родился в Сысерти, большинство его рассказов посвящены именно окрестностям и легендам Полевского. Здесь можно забраться на Азов-гору, увидеть настоящую домну и даже найти клад. Какие места стоит посетить в Полевском — в материале URA.RU.

История

Полевской был основан как медеплавильный завод. Датой основания города считается 1718 год, именно тогда началась разработка Гумешевского рудника. В городе действует и камнерезная фабрика, на которой обрабатывали мрамор для столичных дворцов. После того, как в 1756 году завод вместе с Сысертским выкупил Алексей Турчанинов, на весь мир прославился и зеленый уральский камень малахит. Его, в частности, можно увидеть в облицовке колонн Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге и в Малахитовом зале Зимнего дворца. Малахитовая глыба украшала и спальню Екатерины II. В феврале 1774 года рабочие отбили нападение пугачевской шайки, подошедшей к заводу.

По следам сказов

Бажов прожил в Полевском недолго, но именно об этих местах большинство его сказов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Часть детства в Полевском провел будущий писатель Павел Бажов. Он прожил здесь недолго, с 1892 по 1895 год, но именно здесь он и услышал истории старого шахтера Василия Васильевича Хмелинина, ставшего прототипом дедушки Слышко. Легенды, рассказанные мальчику, легли в основу сюжета его будущих сказов. Некоторые персонажи действительно жили в Полевском, например, Данила-мастер с женой Катей. Можно проследить и место действия каждого сказа. Так, Огневушку-поскакушку можно было встретить в поселке Зюзельский, а Синюшку и девку-азовку — рядом с Азов-горой. Медная гора — это Гумешки, а на Думной горе стояла сторожка деда Слышко, речь о ней идет в сказах «Кошачьи уши» и «Дорогое имячко».

Азов-гора

Чтобы добраться до горы от Полевского, нужно проехать в направлении поселка Зюзельский. Тропа на Азов справа от трассы, примерно через два километра после Зюзельского. Забраться на Азов-гору не так сложно, наивысшая точка — 589 м и даже зимой есть тропы, туристов здесь полно круглый год. На скале можно встретить изображение девки Азовки в полный рост, а когда-то здесь нашли древний клад.

На одном из склонов горы Азов можно найти изображение девки Азовки Фото: предоставлено Дарьей Рябовой

После того, как 1939 году в книжных магазинах появились сказы Бажова, местная детвора кинулась на поиски клада. О богатствах Азов-горы, в частности, упоминается в сказах «Дорогое Имечко» и «Синюшкин колодец». Школьники из Полевского обнаружили на восточной части горы несколько металлических предметов: бронзовое копье, небольшое зеркало с ручкой, бляхи, идолов, изображения животных и птиц. Часть этих вещей представлена в Полевском историческом музее, они относятся к предметам иткульской культуры и датированы III-I веками до н.э.

Рядом с Азов-горой бьет ключ (разлив реки Железянка), часть того самого болотца из сказа «Синюшкин колодец», где бабка-синюшка дурманила одних путников и дарила богатства другим. В 2017 году это место облагородили и теперь здесь можно испить чистой ключевой воды.

Исторический музей

Таких птицевидных идолов когда-то нашли полевские школьники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подробнее с историей Полевского и жизнью писателя можно познакомиться в Историческом музее (ул. Ильича, 93). Здесь представлены макет дома, где в 1890-х года жила семья Бажовых, а также сохранившаяся оттуда мебель. Можно увидеть макет караулки деда Слышко на Думной горе и первое издание сборника сказов «Малахитовая шкатулка». Здесь же находятся три птицевидных идола из клада с Азов-горы, старинные предметы труда и быта и даже камнерезный станок XIX века. Кроме того, в здании расположен планетарий, а еще в музей можно записаться на мастер-класс по обработке поделочного камня и созданию тряпичных кукол.

Музей «Северская домна»

Музей находится в здании Северского трубного завода, работающего с 1739 года. Главная его ценность — доменная, единственный в Европе памятник промышленного зодчества середины XIX века. Она была создана в 1860 году и использовалась в производстве до 1934 года. Рядом с музейным комплексом установлена шестиметровая цапля. Птица изначально изображалась на гербе Турчанинова, а после перешла на продукцию завода.

Чугунная Спасо-Преображенская часовня

Единственная в Европе сохранившаяся домна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Полевском можно посмотреть на ажурную копию дореволюционной Спасо-Преображенской часовни, уничтоженной советской властью. Изначальная часовня, построенная в 1839 году, была деревянной. Вторая часовня была уже цельнометаллической, а современная, уже третья, создана по дореволюционным фотографиям и чертежам. Все детали для металлической часовни были отлиты на местном заводе. Церковь украшают пять крестов.

Оленья ферма

Через Полевской лежит путь и на оленью ферму «Бархатные рога». Зооферма находится в шести километрах от деревни Даутово на пересечении Свердловской и Челябинской областей — 50 километров от Полевского. Уникальность этого места в том, что олени находятся на свободном выгуле, а не в загоне, поэтому их можно погладить, покормить и даже обнять. Помимо оленей на ферме живут верблюды, медведь, волк, лисы, ослик, лошади, яки, козы, бараны, кролики, кабаны, фазаны и страусы. Животные любят яблоки, морковь, капусту, лакомства можно взять с собой или приобрести на входе.