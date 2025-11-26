Прокуратура взяла на контроль дело скандального рехаба под Екатеринбургом

Фигурантам дела могут дать до пяти лет колонии Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура Верхней Пышмы (Свердловская область) ведет проверку реабилитационного центра, куда вечером 26 ноября нагрянули силовики. В следствии считают, что детей могли пытать. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«Подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на содержание в закрытое учреждение направляли родители. Со слов несовершеннолетних, по отношению к ним использовались не гуманные и жестокие методы воспитания», — сообщили в пресс-службе ведомства. Контроль расследования находится на контроле прокуратуры.

В следственном комитете уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего). Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

Продолжение после рекламы