Прокуратура взяла на контроль дело скандального рехаба под Екатеринбургом
Фигурантам дела могут дать до пяти лет колонии
Прокуратура Верхней Пышмы (Свердловская область) ведет проверку реабилитационного центра, куда вечером 26 ноября нагрянули силовики. В следствии считают, что детей могли пытать. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.
«Подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на содержание в закрытое учреждение направляли родители. Со слов несовершеннолетних, по отношению к ним использовались не гуманные и жестокие методы воспитания», — сообщили в пресс-службе ведомства. Контроль расследования находится на контроле прокуратуры.
В следственном комитете уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего). Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.
Вечером 26 ноября силовики ворвалась в свердловский филиал реабилитационного центра Анны Хоботовой, расположенный в Верхней Пышме. Проверка связана с недавним штурмом московского центра, где подростки пожаловались на пытки. Подробнее о громком деле — в материале URA.RU.
