Друга Порошенко* сняли с должности за обвал фронта под Волчанском

27 ноября 2025 в 09:04
ВСУ сняли комбрига за провал на харьковском направлении

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Командование ВСУ отстранило от должности командира 57-й отдельной мотопехотной бригады Евгения Солодаева за провалы на харьковском направлении. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«На харьковском направлении за обвал фронта под Волчанском командование ВСУ сняло с должности командира 57-й омпбр полковника Евгения Солодаева. Вчера он покинул расположение бригады, передав дела новому комбригу подполковнику Виталию Поповичу», — сказал собеседник агентства в разговоре с ТАСС.

Отстраненный комбриг является близким другом экс-президента Украины Петра Порошенко. По данным источников, подразделения бригады в районе Волчанска несут значительные потери и отступают.

Продолжение после рекламы

Российские военные продолжают успешное наступление в этом районе. Как сообщалось ранее, подразделения 57-й бригады пытаются спастись, переодеваясь в гражданскую одежду.

*Пётр Порошенко внесен в российский список террористов и экстремистов

