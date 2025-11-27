Друга Порошенко* сняли с должности за обвал фронта под Волчанском
ВСУ сняли комбрига за провал на харьковском направлении
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Командование ВСУ отстранило от должности командира 57-й отдельной мотопехотной бригады Евгения Солодаева за провалы на харьковском направлении. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«На харьковском направлении за обвал фронта под Волчанском командование ВСУ сняло с должности командира 57-й омпбр полковника Евгения Солодаева. Вчера он покинул расположение бригады, передав дела новому комбригу подполковнику Виталию Поповичу», — сказал собеседник агентства в разговоре с ТАСС.
Отстраненный комбриг является близким другом экс-президента Украины Петра Порошенко. По данным источников, подразделения бригады в районе Волчанска несут значительные потери и отступают.
Российские военные продолжают успешное наступление в этом районе. Как сообщалось ранее, подразделения 57-й бригады пытаются спастись, переодеваясь в гражданскую одежду.
*Пётр Порошенко внесен в российский список террористов и экстремистов
