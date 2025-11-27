В каких аэропортах ввели ограничения 27 ноября: онлайн-табло

Сразу в нескольких аэропортах страны ввели ограничения ночью 27 ноября Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

Ночью 27 ноября сразу в нескольких аэропортах России пришлось вводить временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов. Кроме того, по всей стране прошел ряд отмен и задержек рейсов. Об обстановке в аэропортах России по состоянию на утро 27 ноября 2025 — в материале URA.RU.

В каких аэропортах вводили ограничения 27 ноября

Ночью в четверг 27 ноября в пяти аэропортах России ввели ограничения на прием и выпуск самолетов — в Калуге, Тамбове, Пензе, Саратове и Самаре. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

На текущий момент ограничения сняли с аэропорта Калуги и Пензы. По состоянию на 7:20 мск, в Тамбове, Саратове и Самаре прием и выпуск воздушных судов по-прежнему ограничен.

Продолжение после рекламы

Аэропорты Москвы

Внуково

В Московском Внуково ночью 27 ноября отменили всего один рейс — в Тбилиси. Задержаны два вылета в Дубай. С опозданием прибыли самолеты из Минеральных Вод, Дубая, Санкт-Петербурга, Ферганы, Екатеринбурга, Тбилиси, Шарм-эль-Шейха, Ташкента, Бугульмы и Еревана.

Шереметьево

Судя по онлайн-табло, в Шереметьево ночь прошла без отмен рейсов. Задержаны вылеты в Краснодар, Самару, Саратов, Ставрополь, Калининград, Волгоград, Сочи, Нальчик и Тегеран. С опозданием совершили посадку самолеты из Архангельска, Санкт-Петербурга, Антальи, Волгограда, Чебоксар, Сочи, Саранска, Минеральных Вод, Екатеринбурга, Кирова, Казани, Красноярска, Мурманска, Еревана, Иркутска, Сургута, Ташкента и Омска.

Домодедово

Минувшей ночью в Домодедово ни один рейс не был отменен. Задержан лишь один вылет — в Сочи. Позже назначенного времени совершили посадку самолеты из Калининграда, Шарм-эль-Шейха, Эль-Кувейта, Самарканда, Еревана, Оша и Новосибирска.

Аэропорт Санкт-Петербурга

Судя по онлайн-табло, в Пулково ночью 27 ноября отменили вылет в Ош. Задержаны самолеты в Котлас, Самару и Иркутск. С опозданием совершили посадку рейсы из Самары, Салехарда, Антальи, Перми, Омска, Екатеринбурга и Кургана.

Аэропорт Сочи

В Сочи минувшей ночью ни один рейс не был отменен. Задержаны вылеты в Тель-Авив, Екатеринбург и Москву. С опозданием приземлились самолеты из Шарм-эль-Шейха. В остальном работа аэропорта оставалась штатной.

Аэропорт Екатеринбурга

В Кольцово ночью 27 ноября ни один рейс не был отменен. Задержаны вылеты в Улан-Удэ, Краснодар, Нижний Новгород и Москву. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Москвы, Минеральных Вод, Дубая, Антальи, Баку, Стамбула, Санкт-Петербурга, Сочи и Новосибирска.

Аэропорт Новосибирска