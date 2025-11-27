У сотрудников Ozon не будут забирать чаевые

Ozon не будет удерживать комиссию с чаевых Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Маркетплейс Ozon отказался от взимания комиссии с чаевых сотрудникам пунктов выдачи заказов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Ozon не зарабатывает с чаевых. Их цель — создать более привлекательные условия работы для сотрудников ПВЗ и развивать инструмент для повышения уровня сервиса. Сотрудники пункта выдачи смогут получить дополнительный доход и благодарность за сервис и качественное обслуживание от клиентов», — пояснили в компании. Его слова передает ЕАН.

В исключительных случаях может взиматься комиссия в размере 5% только за банковские транзакции. Такая комиссия применяется исключительно при выводе средств через сторонние банки, а не через «Озон Банк».

