Общество

У сотрудников Ozon не будут забирать чаевые

27 ноября 2025 в 09:15
Ozon не будет удерживать комиссию с чаевых

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Маркетплейс Ozon отказался от взимания комиссии с чаевых сотрудникам пунктов выдачи заказов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Ozon не зарабатывает с чаевых. Их цель — создать более привлекательные условия работы для сотрудников ПВЗ и развивать инструмент для повышения уровня сервиса. Сотрудники пункта выдачи смогут получить дополнительный доход и благодарность за сервис и качественное обслуживание от клиентов», — пояснили в компании. Его слова передает ЕАН.

В исключительных случаях может взиматься комиссия в размере 5% только за банковские транзакции. Такая комиссия применяется исключительно при выводе средств через сторонние банки, а не через «Озон Банк».

Ранее маркетплейс Ozon ввел возможность оставлять чаевые сотрудникам пунктов выдачи заказов. Функция доступна в приложении, клиенты могут перечислять от 10 до 300 рублей на личный счет работника двумя способами — во время оплаты заказа или после получения товара. В компании рассчитывали, что возможность получения чаевых будет стимулировать сотрудников к более качественной работе, а теперь решили не взимать комиссию с таких переводов.

