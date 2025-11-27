У семьи взяточника-рекордсмена из МВД нашли десятки счетов
На родственников экс-сотрудника МВД открыто более 65 счетов
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Более 70 банковских счетов открыли на родственников бывшего сотрудника управления «К» МВД РФ Георгия Сатюкова, обвиняемого в получении взятки в 5 млрд рублей. Об этом следует из судебных документов.
«Денежными средствами и ценными бумагами с этих счетов фактически владел Сатюков и его соучастник Дмитрий Соколов. Они были оформлены на родственников Сатюкова», — следует из судебных документов, сообщение передает ТАСС.
Наибольшее количество счетов 36 было зарегистрировано на брата подозреваемого. Еще 29 счетов открыли на родителей Сатюкова, а на его жену оформили шесть счетов, включая брокерские счета в иностранной валюте.
Басманный суд Москвы арестовал в ноябре 2024 года имущество семьи экс-сотрудника управления «К» МВД Георгия Сатюкова, обвиняемого в получении взятки в 5 млрд рублей, сообщает VSE42.RU. Арест наложен на счета, ценные бумаги и недвижимость его близких родственников, в то время как сам Сатюков и его предполагаемый посредник объявлены в международный розыск.
