Задержан мужчина, планировавший подрыв СВУ в Севастополе
27 ноября 2025 в 10:16
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Севастополе был задержан мужчина, который намеревался осуществить подрыв СВУ. Об этом сообщили в УФСБ.
