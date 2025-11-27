У Тимура Батрутдинова пытаются отобрать недвижимость в Москве: самые громкие скандалы российского комика

В суд Москвы подали иск, где фигурирует недвижимость Батрутдинова Фото: Размик Закарян © URA.RU

Недвижимость известного российского комика Тимура Батрутдинова могут изъять в рамках программы развития города — в суд Москвы поступил соответствующий иск. За время своей карьеры Тимур Батрутдинов стал участником ряда скандалов и резонансных эпизодов: он снялся в третьем сезоне «Холостяка» на ТНТ, который многие зрители назвали фальшивым, под гипнозом раскритиковал певицу Ольгу Бузову, спародировал актера Дмитрия Нагиева. А часть фанатов КВН и Comedy Club критикуют юмориста за резкие или некачественные шутки. Подробнее о самых громких скандалах Батрутдинова — в материале URA.RU.

Судебный иск из-за недвижимости

Суд рассмотрит иск департамента городского имущества Москвы об изъятии недвижимости у известного комика Тимура Батрутдинова. Имущество планируют изъять в рамках программы комплексного развития города.

В иске, поданном сразу к нескольким ответчикам, среди которых указан и артист Тимур Батрутдинов, ДГИ города Москвы просит изъять для государственных нужд недвижимое имущество. Речь идет об имуществе, которое находится в границах территории, где планируют проводить комплексное развитие.

Кто такой Тимур Батрутдинов

Батрутдинов (в центре) является известным российским комиком Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Тимур Тахирович Батрутдинов — российский комедийный актер, телеведущий, участник КВН и проекта Comedy Club. Он родился 13 февраля 1978 года в поселке Вороново Московской области. Окончил Санкт‑Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «менеджмент».

Карьеру в юморе Батрутдинов начал в команде КВН «Незолотая молодежь». С 2005 года он стал резидентом Comedy Club. Тимур Батрутдинов известен также участием в таких телешоу, как «Холостяк», «Ледниковый период», «Маска» и других.

Скандалы и резонансные эпизоды

Скандал с «Холостяком»

В 2015 году Батрутдинов стал главным героем третьего сезона шоу «Холостяк» на ТНТ. Проект вызвал резкую критику со стороны части аудитории по нескольким причинам:

Искусственность сюжета: зрители и СМИ отмечали, что многие сцены выглядели постановочными, а эмоции участников — наигранными. Появились предположения, что финал был предопределен заранее.

Некоторые эпизоды, когда Батрутдинов был в кадре, зрители интерпретировали как проявление неуважения к участницам: резкие комментарии, игнорирование чувств, демонстративная холодность. А финальный выбор Батрутдинова — участница Дарья Канануха — не убедил аудиторию; пара быстро рассталась, что усилило впечатление «фальшивости» шоу. Скандал подогревался активными обсуждениями в соцсетях и публикациями в таблоидах, где проект называли «псевдоромантическим реалити».

Конфликт с Ольгой Бузовой

Батрутдинов неоднозначно высказался о Бузовой Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В 2017 году на съемках шоу «Звезды под гипнозом» произошел эпизод, вызвавший сильный резонанс. Батрутдинов, находясь под гипнозом, произнес фразу: «Ольга Бузова — не певица». Это было подано как «неосознанное высказывание», но многие увидели в этом намеренный троллинг.

Бузова отреагировала эмоционально, заявив, что «не ожидает такого от коллег». В соцсетях развернулась дискуссия о границах юмора и профессиональной этике. Позже Батрутдинов пояснил, что не хотел обидеть Бузову, а фраза была следствием гипнотического состояния.

Критика за «неуважительные шутки» в Comedy Club

На протяжении карьеры Батрутдинов неоднократно подвергался критике за юмор, который часть аудитории считала:

сексистским. Некоторые монологи и миниатюры содержали шутки о женщинах, которые воспринимались как уничижительные. Например, скетчи о «глупых блондинках» или стереотипных образах жен;

грубым. Использование вульгарных намеков и «туалетного юмора» вызывало недовольство части зрителей;

неуместным. В отдельных номерах критиковали насмешки над внешними данными людей или жизненными ситуациями (например, шутки о бедности, инвалидности).

Реакция на такой юмор варьировалась. Поклонники оправдывали это «свободой творчества», а оппоненты требовали более ответственного подхода к контенту.

Инцидент с подражанием Дмитрию Нагиеву

Батрутдинов спародировал Нагиева и вызвал волну обсуждений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В одном из выпусков Comedy Club Батрутдинов пародировал Дмитрия Нагиева, использовав грубые выражения и провокационные жесты. Часть зрителей сочла пародию переходящей грань: вместо добродушного юмора — явная попытка задеть коллегу.

Нагиев публично не комментировал эпизод, но его окружение намекнуло на «некрасивость» поступка. Скандал подсветил проблему «пародий на звезд», где грань между шуткой и оскорблением часто размыта.

Спор из ‑за рекламы

В 2021 году Батрутдинов продвигал финансовый продукт через соцсети, пообещав «гарантированную прибыль». Это вызвало волну критики: пользователи указали на риски популяризации сомнительных инвестиций, а регуляторы обратили внимание на отсутствие предупреждений о возможных потерях. Актеру пришлось уточнить, что это «личное мнение», а не финансовая рекомендация.

Конфликт с фанатами из ‑за «отмены» выступлений

В 2022 году несколько концертов Батрутдинова были перенесены или отменены без четкого объяснения причин. Это привело к: