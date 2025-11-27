Свидетели массовых беспорядков в Махачкале рассказали подробности о нападении на Росгвардию

В Махачкале участники беспорядков пытались вырвать средства сдерживания у Росгвардии Фото: Роман Наумов © URA.RU

Во время массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы участники акции бросали камни и тротуарную плитку в полицейских, а также нападали на сотрудников Росгвардии. Об этом рассказал замначальника управления организации охраны общественного порядка МВД по Дагестану Руслана Мустафаева, который был свидетелем тех событий.

«В сотрудников полиции периодически летел град камней и других тяжелых предметов, фрагменты тротуарной плитки, какие-то ящики, комья земли и тому подобное», — сообщил в показаниях Мустафаев, его слова зачитал прокурор. Об этом пишет РИА Новости. Мустафаев также отметил, что наиболее агрессивно настроенные представители толпы наносили удары сотрудникам полиции и Росгвардии, пытались вырвать у них щиты и дубинки, срывали каски.

Несмотря на значительное количество сотрудников, находившихся на месте, полиция не могла долго сдерживать натиск демонстрантов. Демонстранты преодолевали оцепления и последовательно проникали в различные зоны аэропорта: сначала в парковочную зону, затем в терминал международных рейсов и, наконец, на взлетно-посадочную полосу. По сообщению Мустафаева, участники протестов проявляли агрессию — выкрикивали провокационные лозунги и активно размахивали палестинскими флагами. Он также высказал предположение о том, что действиями толпы могли руководить извне, направляя ее поведение в определенное русло.

Сотрудник патрульно-постовой службы полиции Махачкалы Магомед Мухтаров в своих свидетельских показаниях подтвердил агрессивный характер поведения участников беспорядков. Он сообщил, что протестующие повреждали имущество аэропорта и забрасывали полицейских камнями, в результате чего среди сотрудников его подразделения есть пострадавшие.

В Верховном суде Дагестана продолжается заочное рассмотрение уголовных дел против троих организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Обвиняемые — бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иноагентом и внесен в список террористов и экстремистов в России), предполагаемый администратор telegram-канала «Утро Дагестана» Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев (Абу Умар Саситлинский). По данным следствия, Пономарев, Саситлинский и Абакаров размещали в telegram публикации, которые возбуждали у жителей Дагестана ненависть и вражду к гражданам Израиля, а также побуждали их к участию в массовых беспорядках.