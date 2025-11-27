Shot узнал, где будет служить MACAN
Макан будет проходить службу в спецподразделении
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Известный рэпер Макан (настоящее имя — Андрей Косолапов, прим. URA.RU) будет проходить службу в элитном спецподразделении Росгвардии «Витязь». Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«23-летнего Андрея Косолапова распределили в центр спецназначения „Витязь“. Его задачи — борьба с терроризмом, освобождение заложников и пресечение массовых беспорядков», — сообщает telegram-канал Shot.
Подразделение «Витязь» имеет богатую боевую историю и участвовало в знаковых операциях, включая освобождение заложников во время теракта на Дубровке. За время существования отряда 16 его бойцов были удостоены звания Героя России.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.