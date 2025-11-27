В Кургане коллекторы оштрафованы за 32 звонка жертве мошенников
Жительницу Кургана обманули мошенники, а затем названивали коллекторы
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Коллекторская организация в течение месяца 32 раза звонила жительнице Кургана, чтобы напомнить о долге. Женщина обратилась в УФССП, так как коллекторы не прекращали ей звонить, несмотря на ее объяснения о ведущемся следствии по факту мошенничества. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФССП по Курганской области.
«Она стала жертвой мошенников: они получили доступ к ее личным данным и оформили в одной из микрофинансовых компаний кредит. Поиском преступников занимаются полицейские. Между тем, заемные средства гражданка не выплачивает, поэтому требовать возврата долга начали коллекторы. Женщина рассказала, что на протяжении месяца они позвонили ей 32 раза», — рассказали в ведомстве.
Проверка УФССП подтвердила нарушения. Коллекторская организация признана виновной в административном правонарушении и оштрафована на 50 тысяч рублей.
Отмечается, что закон строго регламентирует взаимодействие коллекторов с должниками: ограничивает количество звонков (не более одного в сутки, двух в неделю и восьми в месяц), а также устанавливает временные рамки для контактов — в рабочие дни нельзя звонить с 22:00 до 08:00, а в выходные и праздничные дни — с 20:00 до 09:00. Должники могут пожаловаться на действия коллекторов в УФССП, направив обращение с подтверждающими документами (детализацией звонков, аудиозаписями, скриншотами сообщений) почтой или через «Интернет-приемную» на сайте управления.
