В Кургане ликвидировали структуру правительства, отвечающую за охрану памятников

Курганские власти закрыли компанию, которая отвечала за охрану объектов культурного наследия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские власти ликвидировали научно-производственный центр по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Об этом сообщается в государственном реестре.

«Правительством Курганской области принято решение о ликвидации ГКУ „Научно-производственный центр по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)“. Организация действовала с 2000 года.», — говорится в документе.

Научно-производственный центр занимался оказанием государственных услуг в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия регионального значения. Учреждение занималось выявлением, обследованием и научно-техническим документированием объектов культурного наследия, техническим и авторским надзором, а также установкой информационных надписей. Организация проводила техническое обследование, историко-архивные и научно-исследовательские работы, экспертизы и участвовала в комиссиях по определению ущерба объектам.

Продолжение после рекламы