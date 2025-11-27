В Кургане три автобуса поменяли свой маршрут в Заозерном
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Заозерном районе Кургана изменились три автобусных маршрута. Один из автобусов начал следовать по новому участку улицы Фарафонова. Об этом сообщается в соцсетях.
«В Заозерном произошли изменения в движении общественного транспорта. Лишь один стал ездить по новому участку улицы Фарафонова», — написано в tg-канале «Зазик».
Маршрут № 28 больше не заезжает в Чистое поле и следует сразу в 1-й микрорайон по проспекту Голикова. А маршрут № 56 добавил новые остановки: после 2-го микрорайона автобус поворачивает на улицу Фарафонова и проезжает мимо школы № 26, поликлиники № 1, Ледового дворца, медицинского колледжа и улицы Алексеева. Маршрут № 54 был продлен до Чистого поля: теперь он проходит через 16-й микрорайон, следует по новому участку улицы Фарафонова, а затем — по улицам Мальцева, Голикова, Илизарова и Родькина.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в мэрию Кургана. Ответ ожидается, новость будет дополнена.
Изменения в автобусных маршрутах в Заозерном районе Кургана происходят на фоне других корректировок движения общественного транспорта в городе. Ранее из-за ремонтных работ и устранения аварийной ситуации на улице Красина временно изменилась схема движения ряда автобусных маршрутов. Временная схема будет действовать до 21:00 30 ноября.
