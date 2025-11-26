Администрация Шадринска выделила 150 тысяч рублей на конкурс новогодних украшений

Жители и организации Шадринска получат премии за новогодний декор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Призовой фонд городского открытого смотра-конкурса «Новогодний экстерьер» составит 150 тысяч рублей, большая часть из которых пойдет на выплаты победителям. Финансирование направлено на поощрение жителей и организаций, создающих праздничный облик города. Об этом говорится в постановлении Администрации города Шадринска.

«В каждой номинации определяются победитель (1 место) и два призера (2 и 3 места), которые получают почетные грамоты и денежные премии. Общий бюджет конкурса — 150 000 рублей, из которых 144 000 — на денежные призы и 6 000 — на грамоты и материалы», — отмечается в тексте документа.

Конкурс пройдет с 1 по 26 декабря 2025 года, а заявки на участие принимаются до 19 декабря в здании администрации на улице Свердлова. Участниками могут стать жители частных и многоквартирных домов, школы, детские сады, учреждения культуры и коммерческие предприятия. Для них предусмотрено шесть различных номинаций. Комиссия будет оценивать художественность, использование символики, световое оформление и оригинальность идей. Церемония награждения запланирована на первый квартал 2026 года.

