Спортсменка из Половинского округа (Курганская область) Динара Данилова завоевала Кубок Урала по армрестлингу. Соревнования проходили в Екатеринбурге. Об этом сообщает спортуправление Курганской области в своем tg-канале.

«В минувшие выходные в Екатеринбурге проходили Всероссийские соревнования по армрестлингу Кубок Урала. Успешное выступление показала спортсменка из Половинского округа Данилова Динара, одержавшая победу в весовой категории до 60 кг, тем самым выполнив норматив мастера спорта России», — подчеркнули в ведомстве.