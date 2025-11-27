Логотип РИА URA.RU
Курганская спортсменка Данилова завоевала Кубок Урала по армрестлингу. Фото

27 ноября 2025 в 10:51
Соревнования по армрестлингу проходили в Екатеринбурге (архивное фото)

Соревнования по армрестлингу проходили в Екатеринбурге (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

Спортсменка из Половинского округа (Курганская область) Динара Данилова завоевала Кубок Урала по армрестлингу. Соревнования проходили в Екатеринбурге. Об этом сообщает спортуправление Курганской области в своем tg-канале.

«В минувшие выходные в Екатеринбурге проходили Всероссийские соревнования по армрестлингу Кубок Урала. Успешное выступление показала спортсменка из Половинского округа Данилова Динара, одержавшая победу в весовой категории до 60 кг, тем самым выполнив норматив мастера спорта России», — подчеркнули в ведомстве.

Курганская область вновь демонстрирует высокие спортивные достижения. Вслед за дзюдоистом Данилом Лаврентьевым, получившим звание «Мастер спорта России международного класса», успешное выступление показала Динара Данилова.

Динара Данилова (в центре) завоевала Кубок Урала по армрестлингу

Фото: tg-канал Спорт в Курганской области

