Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

От кастрюли с едой до перцового баллончика: как шадринец издевался над своей знакомой полгода

В Шадринске мужчина полгода издевался над своей знакомой
27 ноября 2025 в 10:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Шадринцев избивал свою знакомую и получил срок

Шадринцев избивал свою знакомую и получил срок

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) местный житель полгода издевался над своей знакомой. Мужчина систематически совершал противоправные действия в отношении женщины: причинял ей побои, обливал пищей из кастрюли и применял перцовый баллончик. Об этом сообщается в tg-канале прокуратуры Курганской области.

«В судебном заседании установлено, что осужденный на почве неприязненных отношений, в период с конца октября 2023 года по март 2024 года систематически совершал противоправные действия в отношении своей 47-летней знакомой. Находясь в ее жилище, он причинял ей побои, обливал пищей из кастрюли, а также применял в отношении нее перцовый баллончик», — пишет ведомство. Отмечается, что ранее мужчина уже был осужден за истязание потерпевшей.

Мужчина признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы и взыскал компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей в пользу потерпевшей.

Продолжение после рекламы

Ранее в Мишкинском округе мужчина был осужден за убийство товарища во время пьяной ссоры. А в Кургане 51-летний мужчина арестован по обвинению в убийстве знакомой.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал