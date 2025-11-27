От кастрюли с едой до перцового баллончика: как шадринец издевался над своей знакомой полгода

Шадринцев избивал свою знакомую и получил срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) местный житель полгода издевался над своей знакомой. Мужчина систематически совершал противоправные действия в отношении женщины: причинял ей побои, обливал пищей из кастрюли и применял перцовый баллончик. Об этом сообщается в tg-канале прокуратуры Курганской области.

«В судебном заседании установлено, что осужденный на почве неприязненных отношений, в период с конца октября 2023 года по март 2024 года систематически совершал противоправные действия в отношении своей 47-летней знакомой. Находясь в ее жилище, он причинял ей побои, обливал пищей из кастрюли, а также применял в отношении нее перцовый баллончик», — пишет ведомство. Отмечается, что ранее мужчина уже был осужден за истязание потерпевшей.

Мужчина признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы и взыскал компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей в пользу потерпевшей.

Продолжение после рекламы