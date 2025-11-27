Логотип РИА URA.RU
Курганской области выделили сотни миллионов на повышение зарплат бюджетников

27 ноября 2025 в 09:14
Курганской области выделили почти 281 млн на повышение зарплат бюджетникам

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство РФ выделили Курганской области почти 281 миллион рублей для повышения заработной платы работникам бюджетной сферы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Курганская область — 280 871 000 рублей», — говорится в распоряжении. 

Ранее URA.RU писало, что в список получателей средств вошли 33 региона, имеющих высокую долю социально значимых расходов. На все субъекты было выделено 14 миллиардов рублей. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, эта мера гарантирует выполнение всех обязательств перед гражданами и будет способствовать достижению целей национального развития. Финансирование в том числе обеспечит выплату зарплаты бюджетникам в январе — феврале 2026 года с учётом нового, более высокого минимального размера оплаты труда.

