Курганской области выделили сотни миллионов на повышение зарплат бюджетников
Курганской области выделили почти 281 млн на повышение зарплат бюджетникам
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Правительство РФ выделили Курганской области почти 281 миллион рублей для повышения заработной платы работникам бюджетной сферы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«Дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Курганская область — 280 871 000 рублей», — говорится в распоряжении.
Ранее URA.RU писало, что в список получателей средств вошли 33 региона, имеющих высокую долю социально значимых расходов. На все субъекты было выделено 14 миллиардов рублей. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, эта мера гарантирует выполнение всех обязательств перед гражданами и будет способствовать достижению целей национального развития. Финансирование в том числе обеспечит выплату зарплаты бюджетникам в январе — феврале 2026 года с учётом нового, более высокого минимального размера оплаты труда.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!