Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ЖКХ и Городская среда

Власти Шадринска утвердили официальные названия для двух новых парков

27 ноября 2025 в 04:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мэрия Шадринска дала названия двум зонам отдыха

Мэрия Шадринска дала названия двум зонам отдыха

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Городская администрация окончательно закрепила имена «Созвездие» и «Увалы» за двумя местными территориями отдыха. Речь идет об участке на улице Проектной и зеленой зоне в юго-западном районе, которые теперь получили официальный статус. Об этом стало известно из постановления администрации Шадринска.

«Парку по адресу: город Шадринск, улица Проектная, земельный участок № 6а — присвоено название „Парк „Созвездие““. Парку в юго-западной части города — присвоено название „Экопарк „Увалы““», — говорится в тексте постановления администрации. Документ загружен на сайт муниципалитета. Также чиновники обновили общий список городских названий, который ведут с 2012 года. В документ добавили новый раздел «Парки», где зафиксировали эти объекты и дату присвоения имен — 30 октября 2025 года.

Ранее мэрия сообщила о планах построить велодорожку и тротуары, которые обеспечат удобный доступ к экопарку «Увалы». Проектирование объектов планируют завершить в 2025 году, а строительство — начать в 2026 году.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал