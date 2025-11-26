Мошенники создали фейковый аккаунт первого замгубернатора Курганской области

От имени замгубернатора Воробьева в telegram действуют мошенники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Злоумышленники создали фейковый аккаунт первого заместителя губернатора Курганской области Анатолия Воробьева для рассылки ложных сообщений. Также аферисты организовали фальшивую группу регионального правительства, где публикуются посты от лица различных чиновников. Об этом сообщают власти региона.

«В Telegram злоумышленниками осуществляется рассылка сообщений от имени первого заместителя губернатора Анатолия Воробьева с фейкового аккаунта, который на самом деле ему не принадлежит. Номер телефона данного аккаунта скрыт. Кроме того, мошенниками создана группа „Правительство Курганской области“, где размещаются сообщения с данного фейкового аккаунта, а также фейкового аккаунта заместителя начальника управления госслужбы и кадров Елены Сукмановой», — сообщают власти региона в telegram-канале «Курганская область официально».





Представители власти обратились к гражданам с просьбой игнорировать подобные рассылки. В случае получения подозрительных сообщений пользователям рекомендуют не вступать в диалог и немедленно блокировать фейковые профили.

