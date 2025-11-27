В Шадринске приняли новые правила установки памятников участникам СВО

Администрация Шадринска обновила положение о памятных знаках и мемориалах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Администрация Шадринска утвердила новое положение об увековечивании памяти исторических событий и личностей, включая погибших в ходе специальной военной операции. Документ регламентирует формы мемориальных знаков, критерии отбора кандидатур и порядок финансирования работ. Об этом сообщается в постановлении администрации города.

«Цель положения — увековечить память о: значимых исторических событиях; выдающихся личностях, внесших вклад в развитие города, области и страны; участниках локальных войн и военных конфликтов, особенно погибших при защите Отечества. Критерии для увековечивания: историческая значимость события или личности; наличие государственных наград, званий; подтвержденные документально подвиги и заслуги; соблюдение сроков: минимум 6 месяцев после гибели участника СВО», — гласит текст документа, который загружен на сайт муниципалитета.

Согласно утвержденным правилам, память может быть увековечена через установку памятников и мемориальных досок, создание музеев, а также присвоение имен улицам и учреждениям. Для установки мемориальной доски должен пройти один год со дня события или смерти, а для памятника — три года. Исключение сделано для Героев РФ, СССР, полных кавалеров орденов и почетных граждан. Инициаторами могут выступать власти, организации или группы жителей от 10 человек. Все предложения рассматривает специальная комиссия, включающая представителей культуры, образования и архитектуры. Памятные знаки должны иметь стандартные размеры (для досок 600×800 мм) и быть выполнены из долговечных материалов.

Финансирование работ возлагается на инициаторов, если ими не являются органы власти, а содержание объектов — на собственников зданий. Отдел культуры будет вести единый реестр мемориальных объектов и проводить инвентаризацию раз в пять лет. Предыдущие постановления по данному вопросу признаны утратившими силу.