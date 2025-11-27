В департаменте экономики Курганской области сменился глава отдела госпрограмм
В курганском департаменте экономразвития назначили нового руководителя отдела государственных программ
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В департаменте экономического развития Курганской области нашли нового начальника отдела государственных программ и контрольно-надзорной деятельности. Им стал чиновник ведомства Андрей Моисеев. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству региона. Предыдущий руководитель отдела Владимир Михайлов возглавил управление стратегического планирования.
«В депэкономе назначили нового начальника отдела государственных программ. Должность получил чиновник Андрей Моисеев, ранее работавший в главным специалистом», — сообщили источники. Информация подтверждается данными на сайте ведомства.
Ранее URA.RU писало, что экс-начальника департамента экономики Ксения Коробова трудоустраивается в администрацию Кургана. По данным инсайдеров, опытная чиновница войдет в экономический блок мэрии.
