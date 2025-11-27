В департаменте экономики Курганской области сменился глава отдела госпрограмм

В департаменте экономического развития Курганской области нашли нового начальника отдела государственных программ и контрольно-надзорной деятельности. Им стал чиновник ведомства Андрей Моисеев. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству региона. Предыдущий руководитель отдела Владимир Михайлов возглавил управление стратегического планирования.