В департаменте экономики Курганской области сменился глава отдела госпрограмм

27 ноября 2025 в 07:40
В курганском департаменте экономразвития назначили нового руководителя отдела государственных программ

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В департаменте экономического развития Курганской области нашли нового начальника отдела государственных программ и контрольно-надзорной деятельности. Им стал чиновник ведомства Андрей Моисеев. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству региона. Предыдущий руководитель отдела Владимир Михайлов возглавил управление стратегического планирования. 

«В депэкономе назначили нового начальника отдела государственных программ. Должность получил чиновник Андрей Моисеев, ранее работавший в главным специалистом», — сообщили источники. Информация подтверждается данными на сайте ведомства. 

Ранее URA.RU писало, что экс-начальника департамента экономики Ксения Коробова трудоустраивается в администрацию Кургана. По данным инсайдеров, опытная чиновница войдет в экономический блок мэрии. 

