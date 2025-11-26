Власти Шадринска разорвали контракт с недобросовестным подрядчиком

За срыв сроков и некачественный ремонт шадринский подрядчик лишился оплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Шадринска прекратила сотрудничество с индивидуальным предпринимателем, который сорвал сроки и некачественно выполнил благоустройство территории на улице Автомобилистов. Подрядчику не оплатят работу, а также взыщут крупную неустойку за повреждение соседнего объекта. Об этом рассказал глава города Антон Мокан.

«Администрация города Шадринска по итогам проверки правительственной комиссии и поручений губернатора расторгла контракт с подрядчиком ИП Бахтиным, который нарушил сроки благоустройства новой общественной территории по улице Автомобилистов и выполнил работы некачественно. Выполненные подрядчиком работы не приняты и не оплачены. Кроме того, за срыв сроков и нанесение ущерба при выполнении работ другой, ранее отремонтированной при поддержке региона территории, это касаемо пешеходных дорожек у школы из плитняка, подрядчику выставлена неустойка в три миллиона рублей», — заявил Мокан в telegram-канале «Шадринск официально».

Ранее на неудовлетворительную работу на данном объекте обратил внимание губернатор Вадим Шумков, отметив, что строители пытаются все сделать «на авось». В настоящее время решается вопрос о внесении ИП Бахтина в Реестр недобросовестных поставщиков. Власти города намерены найти нового исполнителя для исправления недоделок, в том числе для замены некачественных малых архитектурных форм в виде планет. Также будут восстановлены дорожки из плитняка у школы, которые раздавила техника предыдущего подрядчика. Администрация отмечает, что претензионная работа ведется постоянно: так, в этом году уже были исправлены замечания по гарантии на дорогах по улицам Володарского, Батуринской и Курганскому тракту.

