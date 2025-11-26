Власти Кургана опубликовали полный список адресов елочных базаров

В Кургане назвали улицы, на которых откроются елочные базары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кургана утвердила схему размещения торговых точек, где жители смогут приобрести новогодние деревья. Специализированные площадки будут работать в разных микрорайонах города ежегодно во второй половине декабря. Об этом говорится в постановлении администрации.

«Елочные базары будут размещаться в 19 локациях по городу с 15 по 31 декабря ежегодно. Каждый базар предназначен исключительно для продажи новогодних деревьев», — сообщается в тексте постановления от 25 ноября 2025 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Кургана»

В список локаций вошли территории в районе улиц 1 Мая, Карбышева, Пушкина, Станционной, Фарафонова, Макаренко, Чернореченской, а также на проспектах Машиностроителей и Конституции. Кроме того, торговля развернется на бульваре Солнечном и в нескольких микрорайонах Заозерного: 1-м, 2-м, 3-м, 5-м и 6-м. Всего в документе детально расписаны 18 адресных ориентиров для официальной продажи елей.

ул. 1 Мая, в районе здания № 10

1 микрорайон, в районе здания № 33

2 микрорайон, в районе здания № 9

3 микрорайон, в районе здания № 1

5 микрорайон, в районе здания № 1 (два базара)

6 микрорайон, в районе здания № 3а

6 микрорайон, в районе здания № 26

Бульвар Солнечный, в районе здания № 9

пересечение ул. Карбышева — ул. Кузнецова

ул. Карбышева, в районе здания № 2

пр. Конституции, в районе здания № 42

пр. Конституции, в районе здания № 63А

ул. Макаренко, в районе здания № 96

пр. Машиностроителей, в районе здания № 2в

ул. Пушкина, в районе здания № 49

ул. Станционная, в районе здания № 52а

ул. Фарафонова, в районе здания № 16

ул. Чернореченская, в районе здания № 101