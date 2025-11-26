Логотип РИА URA.RU
Власти Кургана опубликовали полный список адресов елочных базаров

В Кургане с 15 декабря откроются елочные базары
27 ноября 2025 в 03:07
В Кургане назвали улицы, на которых откроются елочные базары

В Кургане назвали улицы, на которых откроются елочные базары

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кургана утвердила схему размещения торговых точек, где жители смогут приобрести новогодние деревья. Специализированные площадки будут работать в разных микрорайонах города ежегодно во второй половине декабря. Об этом говорится в постановлении администрации.

«Елочные базары будут размещаться в 19 локациях по городу с 15 по 31 декабря ежегодно. Каждый базар предназначен исключительно для продажи новогодних деревьев», — сообщается в тексте постановления от 25 ноября 2025 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Кургана»

В список локаций вошли территории в районе улиц 1 Мая, Карбышева, Пушкина, Станционной, Фарафонова, Макаренко, Чернореченской, а также на проспектах Машиностроителей и Конституции. Кроме того, торговля развернется на бульваре Солнечном и в нескольких микрорайонах Заозерного: 1-м, 2-м, 3-м, 5-м и 6-м. Всего в документе детально расписаны 18 адресных ориентиров для официальной продажи елей.

  • ул. 1 Мая, в районе здания № 10
  • 1 микрорайон, в районе здания № 33
  • 2 микрорайон, в районе здания № 9
  • 3 микрорайон, в районе здания № 1
  • 5 микрорайон, в районе здания № 1 (два базара)
  • 6 микрорайон, в районе здания № 3а
  • 6 микрорайон, в районе здания № 26
  • Бульвар Солнечный, в районе здания № 9
  • пересечение ул. Карбышева — ул. Кузнецова
  • ул. Карбышева, в районе здания № 2
  • пр. Конституции, в районе здания № 42
  • пр. Конституции, в районе здания № 63А
  • ул. Макаренко, в районе здания № 96
  • пр. Машиностроителей, в районе здания № 2в
  • ул. Пушкина, в районе здания № 49
  • ул. Станционная, в районе здания № 52а
  • ул. Фарафонова, в районе здания № 16
  • ул. Чернореченская, в районе здания № 101

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Кургана начала готовиться к Новому году и разработала единую новогоднюю концепцию оформления. Ее планируют использовать для украшения городских пространств и рекомендовать бизнесу для оформления своих объектов, чтобы создать праздничную атмосферу.

