Власти Кургана опубликовали полный список адресов елочных базаров

В Кургане назвали улицы, на которых откроются елочные базары
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Администрация Кургана утвердила схему размещения торговых точек, где жители смогут приобрести новогодние деревья. Специализированные площадки будут работать в разных микрорайонах города ежегодно во второй половине декабря. Об этом говорится в постановлении администрации.
«Елочные базары будут размещаться в 19 локациях по городу с 15 по 31 декабря ежегодно. Каждый базар предназначен исключительно для продажи новогодних деревьев», — сообщается в тексте постановления от 25 ноября 2025 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Кургана»
В список локаций вошли территории в районе улиц 1 Мая, Карбышева, Пушкина, Станционной, Фарафонова, Макаренко, Чернореченской, а также на проспектах Машиностроителей и Конституции. Кроме того, торговля развернется на бульваре Солнечном и в нескольких микрорайонах Заозерного: 1-м, 2-м, 3-м, 5-м и 6-м. Всего в документе детально расписаны 18 адресных ориентиров для официальной продажи елей.
- ул. 1 Мая, в районе здания № 10
- 1 микрорайон, в районе здания № 33
- 2 микрорайон, в районе здания № 9
- 3 микрорайон, в районе здания № 1
- 5 микрорайон, в районе здания № 1 (два базара)
- 6 микрорайон, в районе здания № 3а
- 6 микрорайон, в районе здания № 26
- Бульвар Солнечный, в районе здания № 9
- пересечение ул. Карбышева — ул. Кузнецова
- ул. Карбышева, в районе здания № 2
- пр. Конституции, в районе здания № 42
- пр. Конституции, в районе здания № 63А
- ул. Макаренко, в районе здания № 96
- пр. Машиностроителей, в районе здания № 2в
- ул. Пушкина, в районе здания № 49
- ул. Станционная, в районе здания № 52а
- ул. Фарафонова, в районе здания № 16
- ул. Чернореченская, в районе здания № 101
Ранее URA.RU сообщало, что администрация Кургана начала готовиться к Новому году и разработала единую новогоднюю концепцию оформления. Ее планируют использовать для украшения городских пространств и рекомендовать бизнесу для оформления своих объектов, чтобы создать праздничную атмосферу.
