Мэр Екатеринбурга заявил, что старые трамваи портят облик города

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов признал катастрофическое состояние городского электротранспорта. По его словам, в городе до сих пор эксплуатируются более 400 трамваев, возраст которых превышает 40 лет, а троллейбусы работают в два раза дольше положенного срока. Об этом мэр заявил на форуме «Города России».

Проблема изношенности подвижного состава стала ключевым вызовом для городских властей. Как заявил мэр, нормативный срок службы троллейбусов составляет 15 лет, однако четыре года назад их средний возраст достигал 25 лет.

«Когда мимо современного здания идет трамвай, который в эксплуатации уже находится 45 лет, это и город не красит, и комфорта нашим гражданам не создает. У нас свыше 400 трамваев имеют срок эксплуатации более 40 лет. Представляете? Какой-то вызов, какая-то проблема», — заявил Алексей Орлов.

Градоначальник также сообщил, что в городе до сих пор работают троллейбусы, прошедшие более миллиона километров.