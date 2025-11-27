Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

Мэр Екатеринбурга рассказал, как транспортная реформа спасла город от коллапса

Мэр Екатеринбурга Орлов: транспортная реформа предотвратила обрушение системы
27 ноября 2025 в 10:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Транспортная реформа стартовала в августе 2024

Транспортная реформа стартовала в августе 2024

Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов раскрыл детали транспортной реформы, которая, по его словам, предотвратила обрушение пассажирских перевозок в городе. На сессии форума «Города России» мэр признался, что решение о начале преобразований было одним из самых сложных и «страшных» в его карьере.

«Мы приняли решение провести масштабнейшую транспортную реформу, фактически предотвратив обрушение всей системы, а мы были уже близки к этому», — заявил Алексей Орлов.

Переход на брутто-контракты, когда перевозчики получают оплату за километраж, а не за количество пассажиров, позволил стабилизировать работу транспорта. Это сразу же дало положительные результаты: в сферу начали возвращаться кадры, а регулярность движения удалось повысить с 53% до 95% за год.

Продолжение после рекламы

Транспортная реформа в Екатеринбурге стартовала в августе 2024 года. В рамках программы обновления парка в город уже поступили новые автобусы-«гармошки», троллейбусы с увеличенным автономным ходом и современные трамваи моделей «Кастор» и «Львёнок». Губернатор Свердловской области Денис Паслер поддержал инициативу городских властей и ранее сообщал, что полная реализация реформы запланирована на 2028 год.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал