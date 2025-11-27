Мэр Екатеринбурга рассказал, как транспортная реформа спасла город от коллапса

Транспортная реформа стартовала в августе 2024 Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов раскрыл детали транспортной реформы, которая, по его словам, предотвратила обрушение пассажирских перевозок в городе. На сессии форума «Города России» мэр признался, что решение о начале преобразований было одним из самых сложных и «страшных» в его карьере.

«Мы приняли решение провести масштабнейшую транспортную реформу, фактически предотвратив обрушение всей системы, а мы были уже близки к этому», — заявил Алексей Орлов.

Переход на брутто-контракты, когда перевозчики получают оплату за километраж, а не за количество пассажиров, позволил стабилизировать работу транспорта. Это сразу же дало положительные результаты: в сферу начали возвращаться кадры, а регулярность движения удалось повысить с 53% до 95% за год.

