Мэр Екатеринбурга рассказал, как транспортная реформа спасла город от коллапса
Транспортная реформа стартовала в августе 2024
Фото: Илья Московец © URA.RU
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов раскрыл детали транспортной реформы, которая, по его словам, предотвратила обрушение пассажирских перевозок в городе. На сессии форума «Города России» мэр признался, что решение о начале преобразований было одним из самых сложных и «страшных» в его карьере.
«Мы приняли решение провести масштабнейшую транспортную реформу, фактически предотвратив обрушение всей системы, а мы были уже близки к этому», — заявил Алексей Орлов.
Переход на брутто-контракты, когда перевозчики получают оплату за километраж, а не за количество пассажиров, позволил стабилизировать работу транспорта. Это сразу же дало положительные результаты: в сферу начали возвращаться кадры, а регулярность движения удалось повысить с 53% до 95% за год.
Транспортная реформа в Екатеринбурге стартовала в августе 2024 года. В рамках программы обновления парка в город уже поступили новые автобусы-«гармошки», троллейбусы с увеличенным автономным ходом и современные трамваи моделей «Кастор» и «Львёнок». Губернатор Свердловской области Денис Паслер поддержал инициативу городских властей и ранее сообщал, что полная реализация реформы запланирована на 2028 год.
