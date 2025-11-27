Екатеринбург выкупит первый в России пятисекционный трамвай
Как сообщил мэр, пятисекционный трамвай хорошо себя зарекомендовал
Власти Екатеринбурга приняли решение о выкупе уникального пятисекционного трамвая, который проходил испытания на улицах города. Это первый в России трамвай такой длины, произведенный Усть-Катавским вагоностроительным заводом. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на форуме «Города России».
Инновационный подвижной состав тестировался в Екатеринбурге в течение нескольких месяцев. По результатам испытаний городские власти приняли решение о его приобретении для регулярной эксплуатации.
«Мы взяли пятисекционный трамвай на тестовые испытания, и он показал себя неплохо. Скорее всего, будем выкупать его у Усть-Катавского завода», — сообщил Орлов.
Новый трамвай требует модернизации инфраструктуры — удлинения остановочных платформ и адаптации путевого хозяйства. Однако его вместимость и ходовые качества позволяют значительно увеличить пропускную способность на самых загруженных маршрутах города.
Решение о выкупе инновационного трамвая принято в рамках транспортной реформы Екатеринбурга, направленной на обновление изношенного парка. Ранее мэр сообщал, что в городе эксплуатируется более 400 трамваев возрастом свыше 40 лет. Полное обновление подвижного состава планируется завершить к 2028 году.
