Свердловчанка жестоко расправилась с 3-летним сыном

Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело в отношении 41-летней жительницы Новоуральска, обвиняемой в убийстве собственного трехлетнего сына. По версии следствия, женщина систематически избивала ребенка с особой жестокостью, а когда мальчик нуждался в медицинской помощи, не вызывала врачей.

Трагические события произошли в апреле 2025 года в квартире на Сиреневом бульваре в Кировском районе Екатеринбурга. По данным следствия, обвиняемая на почве личной неприязни к собственному сыну нанесла ребенку множественные травмы.

«В день возвращения из детской больницы, где малолетний проходил лечение в связи с ранее причинёнными ему обвиняемой телесными повреждениями, женщина с особой жестокостью нанесла ребенку множественные удары руками и ногами, а затем с силой бросила его на пол», — сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Следствие установило, что после жестокого избиения женщина в течение суток не оказывала ребенку медицинскую помощь и не вызывала врачей. Медиков вызвал только знакомый женщины, который пришел в гости и настоял на этом.