Арестованному за убийство свердловскому бизнесмену добавили новую статью

Бизнесмена из Артемовского Нагорных обвинили в убийстве и даче взятки
27 ноября 2025 в 11:26
Павел Нагорных содержится в СИЗО-1

Фото: предоставлено пресс-службой Свердловского облсуда

Против предпринимателя из Артемовского (Свердловская область) Павла Нагорных, арестованного по делу об убийстве в 2008 году, возбудили новое уголовное дело о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе свердловского СУ СК.

«По данным следствия, в 2023-2025 годах он, осуществляя деятельность в сфере заготовки древесины, передал должностному лицу одного из лесничеств взятку на сумму свыше 1,5 млн рублей. Деньги предназначались за незаконную передачу служебной информации, а также за попустительство по службе. Уголовное дело в отношении получателя взятки расследовалось отдельно», — отметили в Следкоме.

В конце октября районный суд продлил Нагорных меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 февраля 2026 года. Защита обжаловала это решение, но облсуд отказался отпустить Нагорных на свободу.

О том, что Нагорных стал фигурантом уголовного дела, стало известно 8 мая. Силовики задержали его вместе с другом. Их обвинили в убийстве. По версии следствия, в 2008 году Павел с друзьями жестоко избил мужчину. Последний позже скончался в больнице. Друг Нагорных собирался сдаться полиции и рассказать о случившемся, но Нагорных якобы приказал его убить. Тело, предположительно, закопали в лесу. Все, что известно о коммерсанте, — в материале URA.RU.

