Арестованному за убийство свердловскому бизнесмену добавили новую статью

Павел Нагорных содержится в СИЗО-1 Фото: предоставлено пресс-службой Свердловского облсуда

Против предпринимателя из Артемовского (Свердловская область) Павла Нагорных, арестованного по делу об убийстве в 2008 году, возбудили новое уголовное дело о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе свердловского СУ СК.

«По данным следствия, в 2023-2025 годах он, осуществляя деятельность в сфере заготовки древесины, передал должностному лицу одного из лесничеств взятку на сумму свыше 1,5 млн рублей. Деньги предназначались за незаконную передачу служебной информации, а также за попустительство по службе. Уголовное дело в отношении получателя взятки расследовалось отдельно», — отметили в Следкоме.

В конце октября районный суд продлил Нагорных меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 февраля 2026 года. Защита обжаловала это решение, но облсуд отказался отпустить Нагорных на свободу.

