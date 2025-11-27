Логотип РИА URA.RU
Общество

Свердловский митрополит пригласил иностранцев на важное для региона событие

Свердловский митрополит Евгений позвал иностранцев на Царские дни
27 ноября 2025 в 10:23
Митрополит Евгений позвал иностранцев на Царские дни

Фото: Илья Московец © URA.RU

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений пригласил верующих со всего мира на «Царские дни» в Екатеринбурге. Он подчеркнул готовность Русской православной церкви помочь иностранным паломникам приобщиться к духовной силе места гибели царской семьи. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Митрополит Евгений обратился к православным верующим других континентов после заявления американского блогера Конрада Франца о готовности сотен американцев приехать в Екатеринбург для участия в Царском крестном ходе.

«Если у наших собратьев и друзей из Америки возникает такое хорошее и правильное желание, я бы пригласил их к этой силе близости к Богу, которая есть в России», — сказал митрополит Евгений.

Он также выразил готовность создать условия для паломников не только из Америки, но и из Африки и Азии. Ранее в Московском патриархате подтвердили, что подобные паломничества будут поддержаны Церковью.

«Царские дни» — ежегодные памятные мероприятия в Екатеринбурге, посвященные трагической гибели царской семьи. В этом году интерес к ним проявили православные верующие из разных стран мира, включая США. По словам митрополита, к участию в мероприятиях обычно готовятся заранее.

