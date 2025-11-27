Свердловский митрополит пригласил иностранцев на важное для региона событие
Митрополит Евгений позвал иностранцев на Царские дни
Фото: Илья Московец © URA.RU
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений пригласил верующих со всего мира на «Царские дни» в Екатеринбурге. Он подчеркнул готовность Русской православной церкви помочь иностранным паломникам приобщиться к духовной силе места гибели царской семьи. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
Митрополит Евгений обратился к православным верующим других континентов после заявления американского блогера Конрада Франца о готовности сотен американцев приехать в Екатеринбург для участия в Царском крестном ходе.
«Если у наших собратьев и друзей из Америки возникает такое хорошее и правильное желание, я бы пригласил их к этой силе близости к Богу, которая есть в России», — сказал митрополит Евгений.
Он также выразил готовность создать условия для паломников не только из Америки, но и из Африки и Азии. Ранее в Московском патриархате подтвердили, что подобные паломничества будут поддержаны Церковью.
«Царские дни» — ежегодные памятные мероприятия в Екатеринбурге, посвященные трагической гибели царской семьи. В этом году интерес к ним проявили православные верующие из разных стран мира, включая США. По словам митрополита, к участию в мероприятиях обычно готовятся заранее.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!