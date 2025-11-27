Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ЖКХ и Городская среда

Власти рассказали, зачем снесут баню в центре Кургана. Видео

В Кургане снесут муниципальную баню по улице Коли Мяготина
27 ноября 2025 в 11:13
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Аварийную баню хотят снести в Кургане

Аварийную баню хотят снести в Кургане

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Кургана рассматривает вопрос о закрытии и последующем сносе здания муниципальной бани на улице Коли Мяготина. Такие меры планируются в связи с тем, что по результатам проверки объект был признан аварийным. Об этом сообщается в tg-канале мэрии города.

«Результаты обследования АТИ показали, что муниципальная баня по улице Коли Мяготина находится в аварийном состоянии. <...> На данный момент рассматривается вопрос о закрытии и сносе в целях обеспечения безопасности», — пишут власти. Для принятия взвешенного решения мэрия направила дополнительный запрос в МЧС для оценки соответствия бани требованиям пожарной безопасности. Также учитывается значительное падение спроса на услуги: за 2025 год количество посещений сократилось на 9000.

Ранее URA.RU сообщало, что в случае принятия решения о сносе, освободившийся земельный участок может быть передан под застройку, в том числе в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ). По словам инсайдеров, землю с баней может выкупить иногородний застройщик, построивший рядом жилой квартал.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (3)
  • Армавирец.
    27 ноября 2025 12:21
    Да ну её в баню, эту баню. Вид ужасный.
  • ...
    27 ноября 2025 12:19
    Нужна новая баня. На том жн месте, народ привык к банным мероприятиям за десятилетия, хорошо рядом с домом ....
  • Иван
    27 ноября 2025 11:33
    Эта баня уже отслужила, отработала своё. Причём уже давно. Страшновато на неё смотреть, а заходить туда тем более. И ходить туда стали и вправду совсем мало. Да ещё эта угольная котельная, тогда когда вокруг теперь есть многоэтажные дома. Помыться в городе есть где. А её время ушло.
Добавить комментарий
Следующий материал