Мэрия Кургана рассматривает вопрос о закрытии и последующем сносе здания муниципальной бани на улице Коли Мяготина. Такие меры планируются в связи с тем, что по результатам проверки объект был признан аварийным. Об этом сообщается в tg-канале мэрии города.

«Результаты обследования АТИ показали, что муниципальная баня по улице Коли Мяготина находится в аварийном состоянии. <...> На данный момент рассматривается вопрос о закрытии и сносе в целях обеспечения безопасности», — пишут власти. Для принятия взвешенного решения мэрия направила дополнительный запрос в МЧС для оценки соответствия бани требованиям пожарной безопасности. Также учитывается значительное падение спроса на услуги: за 2025 год количество посещений сократилось на 9000.

Ранее URA.RU сообщало, что в случае принятия решения о сносе, освободившийся земельный участок может быть передан под застройку, в том числе в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ). По словам инсайдеров, землю с баней может выкупить иногородний застройщик, построивший рядом жилой квартал.