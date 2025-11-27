Сажа от угля оседает везде: жители Кургана жаловались на муниципальную баню

Муниципальная баня в центре Кургана находится в аварийном состоянии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана жаловались, что муниципальная баня № 10 на улице Коли Мяготина находится в ненадлежащем состоянии. По их словам, заведение причиняло дискомфорт из-за угольной топки и сажи от парильни. О том, что в мэрию города поступают обращения от граждан, сообщила пресс-служба администрации города.

«Баня, построенная несколько десятилетий назад, топится на угле и от многих курганцев, которые проживают рядом по К. Мяготина, поступают обращения, что сажа от угля оседает везде и доставляет дискомфорт», — сообщили в мэрии.

Однако, если и другое мнение жителей города — они не понимают, где теперь мыться. Муниципальная баня была востребована в период отключения горячей воды в городе.

При словам представителей администрации, несмотря на закрытие и снос бани на Коли Мяготина, у жителей остается возможность посещать другие подобные заведения. Например, предлагают курганцам ездить в муниципальную баню на ул. Кузнецова и в частные парильни.