Сажа от угля оседает везде: жители Кургана жаловались на муниципальную баню
Муниципальная баня в центре Кургана находится в аварийном состоянии
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Жители Кургана жаловались, что муниципальная баня № 10 на улице Коли Мяготина находится в ненадлежащем состоянии. По их словам, заведение причиняло дискомфорт из-за угольной топки и сажи от парильни. О том, что в мэрию города поступают обращения от граждан, сообщила пресс-служба администрации города.
«Баня, построенная несколько десятилетий назад, топится на угле и от многих курганцев, которые проживают рядом по К. Мяготина, поступают обращения, что сажа от угля оседает везде и доставляет дискомфорт», — сообщили в мэрии.
Однако, если и другое мнение жителей города — они не понимают, где теперь мыться. Муниципальная баня была востребована в период отключения горячей воды в городе.
При словам представителей администрации, несмотря на закрытие и снос бани на Коли Мяготина, у жителей остается возможность посещать другие подобные заведения. Например, предлагают курганцам ездить в муниципальную баню на ул. Кузнецова и в частные парильни.
Ранее URA.RU писало, что общественную баню № 10 на Коли Мяготина отдадут под комплексную жилую застройку. Помещение закроют и снесут из-за аварийного состояния здания. Участок с баней, где горожане традиционно мылись, включено в план развития территории.
- Ольга27 ноября 2025 12:03Я могу понять старшее поколение, которые жили при социализме, и до сих пор ментально там живут. Где за всё платит бюджет государства, где бесплатные путёвки, ведомственные санатории, плата за всё чисто номинальная. Им жалко эту баню, с которой возможно связаны и какие-то воспоминания... Но молодёжь и люди среднего возраста в эту баню не ходят. Да и старшее поколение уже тоже, судя по посещаемости. И у нас уже давно не социализм... Так зачем тянуть это разрушающееся здание, которое только зря поглощает средства, дальше?
- Дмитрий27 ноября 2025 11:50Уж лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Настало время убрать оттуда эту баню. Послужила она в своё время, спасибо. Я даже в детстве был там несколько раз. Но теперь уже, извините, не хочу. Время уже другое. Перестраивать и ремонтировать там уже нечего.
- Светлана27 ноября 2025 11:44Это правда, про сажу и копоть. В наше время это..., как его..., атавизм, вот. Это касается как способа отопления в центре современного города, так и внутреннего устройства самой бани и организации помывочного процесса. Морально и физически там всё устарело и устало.
- Татьяна27 ноября 2025 11:25В Кургане много неблагоустроенных домов. А бани закрываются. Частные сауны недоступны по цене, особенно для пенсионеров. И как людям мыться?