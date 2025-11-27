В Курганском госуниверситете появятся новые кафедры для углубленного изучения

В КГУ появятся три новые кафедры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской государственном университете (КГУ) появятся базовые кафедры — новые учебные пространства для углубленного изучения профессий. Три кафедры будут созданы совместно с предприятиями-партнерами университета: две — для студентов Лесниковского филиала КГУ, еще одна — для студентов института математики и интеллектуальных систем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КГУ.

«На сегодняшний день речь идет о создании трех базовых кафедр. Две будут образованы для студентов Лесниковского филиала КГУ, еще одна — для студентов института математики и интеллектуальных систем», — рассказали в образовательном учреждении.

Цель создания базовых кафедр — усилить практическую подготовку студентов и масштабировать их научно-исследовательскую работу. На новых кафедрах учащиеся смогут закреплять теоретические знания на практических занятиях, проводить исследования и писать выпускные квалификационные работы. Занятия будут вести высококвалифицированные специалисты-практики.

Набор на базовые кафедры будет свободным — учиться там смогут студенты, которые хотят глубже погрузиться в профессию и планируют поступать в магистратуру. Учебно-лабораторные мощности университета и площадки предприятий-партнеров будут использоваться для проведения занятий. Сейчас университет собирает предложения от потенциальных партнеров, после чего будут заключены соглашения и издан приказ ректора о создании кафедр.