В Курганском госуниверситете появятся новые кафедры для углубленного изучения
В КГУ появятся три новые кафедры
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Курганской государственном университете (КГУ) появятся базовые кафедры — новые учебные пространства для углубленного изучения профессий. Три кафедры будут созданы совместно с предприятиями-партнерами университета: две — для студентов Лесниковского филиала КГУ, еще одна — для студентов института математики и интеллектуальных систем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КГУ.
«На сегодняшний день речь идет о создании трех базовых кафедр. Две будут образованы для студентов Лесниковского филиала КГУ, еще одна — для студентов института математики и интеллектуальных систем», — рассказали в образовательном учреждении.
Цель создания базовых кафедр — усилить практическую подготовку студентов и масштабировать их научно-исследовательскую работу. На новых кафедрах учащиеся смогут закреплять теоретические знания на практических занятиях, проводить исследования и писать выпускные квалификационные работы. Занятия будут вести высококвалифицированные специалисты-практики.
Набор на базовые кафедры будет свободным — учиться там смогут студенты, которые хотят глубже погрузиться в профессию и планируют поступать в магистратуру. Учебно-лабораторные мощности университета и площадки предприятий-партнеров будут использоваться для проведения занятий. Сейчас университет собирает предложения от потенциальных партнеров, после чего будут заключены соглашения и издан приказ ректора о создании кафедр.
Создание базовых кафедр в КГУ продолжает курс вуза на развитие практико-ориентированного образования и укрепление связей с индустрией, о чем сообщалось на заседании комиссии программы «Приоритет 2030». Ранее КГУ уже реализовывал совместные программы с партнерами, в том числе в рамках «Цифровой кафедры», и создавал учебные пространства для практико-ориентированного обучения.
