Курганская ГАИ ищет водителя, который сбил пешехода и уехал с места аварии
В Целинном округе водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Целинном округе (Курганская область) 26 ноября произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход. Водитель, совершивший наезд, скрылся с места происшествия. Об этом сообщается в паблике региональной Госавтоинспекции во «ВКонтакте».
«ДТП произошло 26 ноября около 17 часов. Неустановленный водитель, на неизвестном автомобиле, двигаясь по ул. Центральная, возле д .14, села Рачеевка (Целинный округ), совершил наезд на движущегося в попутном направлении пешехода, после чего скрылся с места ДТП в неизвестном направлении», — пишут в ГАИ. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с различными травмами.
В Госавтоинспекции отметили, что у пешехода не было световозвращающих элементов. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Очевидцев ДТП просят обратиться в дежурную группу отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Куртамышский» по телефону 83524921084.
Это не первый случай ДТП с пешеходом в Курганской области за последнее время — 20 ноября на 12 километре автодороги Курган — Куртамыш — Целинное водитель Toyota Camry сбил пешехода, который находился на проезжей части без световозвращающих элементов. В результате тот скончался на месте.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!