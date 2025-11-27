Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ДТП

Курганская ГАИ ищет водителя, который сбил пешехода и уехал с места аварии

27 ноября 2025 в 11:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Целинном округе водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В Целинном округе водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Целинном округе (Курганская область) 26 ноября произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход. Водитель, совершивший наезд, скрылся с места происшествия. Об этом сообщается в паблике региональной Госавтоинспекции во «ВКонтакте».

«ДТП произошло 26 ноября около 17 часов. Неустановленный водитель, на неизвестном автомобиле, двигаясь по ул. Центральная, возле д .14, села Рачеевка (Целинный округ), совершил наезд на движущегося в попутном направлении пешехода, после чего скрылся с места ДТП в неизвестном направлении», — пишут в ГАИ. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с различными травмами.

В Госавтоинспекции отметили, что у пешехода не было световозвращающих элементов. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Очевидцев ДТП просят обратиться в дежурную группу отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Куртамышский» по телефону 83524921084.

Продолжение после рекламы

Это не первый случай ДТП с пешеходом в Курганской области за последнее время — 20 ноября на 12 километре автодороги Курган — Куртамыш — Целинное водитель Toyota Camry сбил пешехода, который находился на проезжей части без световозвращающих элементов. В результате тот скончался на месте.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал