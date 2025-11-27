Курганская ГАИ ищет водителя, который сбил пешехода и уехал с места аварии

В Целинном округе водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Целинном округе (Курганская область) 26 ноября произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход. Водитель, совершивший наезд, скрылся с места происшествия. Об этом сообщается в паблике региональной Госавтоинспекции во «ВКонтакте».

«ДТП произошло 26 ноября около 17 часов. Неустановленный водитель, на неизвестном автомобиле, двигаясь по ул. Центральная, возле д .14, села Рачеевка (Целинный округ), совершил наезд на движущегося в попутном направлении пешехода, после чего скрылся с места ДТП в неизвестном направлении», — пишут в ГАИ. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с различными травмами.

В Госавтоинспекции отметили, что у пешехода не было световозвращающих элементов. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Очевидцев ДТП просят обратиться в дежурную группу отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Куртамышский» по телефону 83524921084.

