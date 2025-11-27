Главный нарколог УрФО отреагировал на скандал вокруг рехаба под Екатеринбургом

Силовики нагрянули с проверкой в ребцентр в поселке Исеть (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главврач Областной наркологической больницы, главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава России в УрФО Антон Поддубный призвал родителей доверять детей только госучреждениям, поскольку частные не могут гарантировать безопасность. Такое заявление он сделал, отреагировав на визит силовиков в реабилитационный центр Анны Хоботовой в Исети, куда вечером 26 ноября нагрянули силовики.

«Утром отвел сына в школу, поймал себя на мысли, что я ухожу, а он остается в надежных руках государственного учреждения, которое несет за него ответственность. В голове не укладывается, что родители могут отдавать детей в такие заведения, как те, что попали в сводки полиции в Екатеринбурге и Московской области», — заявил Поддубный в telegram-канале.

По его словам, работа с детьми с девиантным поведением или зависимыми — очень сложная. «Дети должны быть под постоянным присмотром медспециалистов. Я не говорю уже о работе педагогов-психологов, которые также работают и с семьей. Понимаю, что родители, которые столкнулись с девиантным поведением ребенка, сильно устают и считают, что находятся в безвыходном положении. Но есть целые госинституты помощи таким детям. Однако взрослые боятся огласки и что будет поставлено клеймо. Призываю отказаться от этой мысли. Задача любого родителя — обеспечить безопасность, качественный и системный подход к помощи. Иначе мы так и будем наблюдать картину, когда взрослые мужики бьют детей в таких центрах», — призвал Поддубный скептически относиться к частным рехабам.

