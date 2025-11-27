Логотип РИА URA.RU
В Варненском округе сменилась власть

Депутаты единогласно избрали главой Варненского округа Евгения Парфенова
27 ноября 2025 в 15:30
Константин Моисеев сдал власть над Варненским округом своему первому заместителю

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завершились выборы главы Варненского района (Челябинская область). После голосования пост получил Евгений Парфенов, сообщили URA.RU в местном собрании депутатов.

«Парфенов до избрания занимал должность первого заместителя главы муниципалитета. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно», — сообщили в собрании.

В борьбе за место главы муниципалитета участвовали девять претендентов. Действующий руководитель Константин Моисеев отказался от участия в выборах.

