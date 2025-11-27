В Варненском округе сменилась власть
Константин Моисеев сдал власть над Варненским округом своему первому заместителю
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Завершились выборы главы Варненского района (Челябинская область). После голосования пост получил Евгений Парфенов, сообщили URA.RU в местном собрании депутатов.
«Парфенов до избрания занимал должность первого заместителя главы муниципалитета. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно», — сообщили в собрании.
В борьбе за место главы муниципалитета участвовали девять претендентов. Действующий руководитель Константин Моисеев отказался от участия в выборах.
