Стало известно, какие товары регионы России поставляют в столицы
За год поставки товаров из регионов в Москву выросли на 77%, а в Петербург - на 44%
Российские регионы чаще всего поставляют в Москву и Санкт-Петербург предметы для самостоятельного творчества (DIY), товары для дома, одежду и продукты для красоты или здоровья. К такому выводу пришли представители маркетплейса Ozon, изучившие товарооборот между столицами и регионами страны. Как сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса, за год «экспорт» из разных субъектов России в Москву вырос на 77%, а в Петербург — на 44%.
«Торговля и логистика являются одними из ключевых драйверов развития экономики субъектов России. Например, с Ozon сейчас сотрудничают более 650 тысяч предпринимателей, 80% из которых живут в регионах страны и представляют малый и средний бизнес. Благодаря развитой логистической инфраструктуре маркетплейса региональные производители могут выходить на столичные рынки, повышая продажи и наращивая объемы производства. Общая площадь складских объектов Ozon сейчас превышает 4,1 млн квадратных метров», — рассказала директор Ozon по логистике Алла Кулижникова.
Наибольший объем товаров в Москву поставляют Тверская область, Санкт-Петербург, а также Ленинградская, Воронежская и Самарская области. В то же время в «северную столицу» активнее всего идут поставки из Москвы, Ленинградской, Тверской, Самарской и Свердловской областей.
При этом некоторые субъекты, не входящие в топ по объему «экспорта» в столицы, за год резко нарастили поставки. Так, грузопоток из Хабаровского края в Москву вырос в 15 раз, из Ярославской области — в 14 раз, а из Саратовской — в восемь раз.
«Объем товаров, который направляется из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы за год также вырос. В октябре из столицы в субъекты России было перевезено на 44% больше товаров, чем в прошлом году. Большинство из них поехали в Петербург, Ростовскую область, Краснодарский край, Тверскую и Тульскую области. А объем грузопотока из Санкт-Петербурга вырос на 74% год к году», — отметили в Ozon.
