Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

Челябинец пытался передать зэкам в колонию восемь телефонов

27 ноября 2025 в 15:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
У челябинца изъяли передачку

У челябинца изъяли передачку

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области

В Челябинске местный житель пытался перебросить через ограждение ИК-2 сразу восемь мобильных телефонов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону, сотрудники оперативного отдела задержали его на прилегающей территории.

«Злоумышленник предпринял попытку переброса через основное ограждение исправительного учреждения свертка, в котором находилось восемь мобильных телефонов. Но его намерения не увенчались успехом. Мужчина был задержан на прилегающей режимной территории бдительными сотрудниками оперативного отдела исправительной колонии», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону.

Телефоны у челябинца изъяли. А содеянное ему грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей. А в случае, если преступление совершено повторно, лишение свободы на срок до двух лет.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал