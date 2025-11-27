Челябинец пытался передать зэкам в колонию восемь телефонов
У челябинца изъяли передачку
Фото: пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области
В Челябинске местный житель пытался перебросить через ограждение ИК-2 сразу восемь мобильных телефонов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону, сотрудники оперативного отдела задержали его на прилегающей территории.
«Злоумышленник предпринял попытку переброса через основное ограждение исправительного учреждения свертка, в котором находилось восемь мобильных телефонов. Но его намерения не увенчались успехом. Мужчина был задержан на прилегающей режимной территории бдительными сотрудниками оперативного отдела исправительной колонии», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону.
Телефоны у челябинца изъяли. А содеянное ему грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей. А в случае, если преступление совершено повторно, лишение свободы на срок до двух лет.
