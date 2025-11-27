ФСБ задержала хакера, обобравшего челябинцев за счет взлома их телефонов. Видео
Челябинец создал программу для взлома телефонов пользователей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинской области сотрудники регионального управления ФСБ задержали хакера, который с помощью вредоносной программы взламывал смартфоны пользователей и получал доступ к их банковским счетам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, ему грозит до семи лет колонии.
«Пресечена противоправная деятельность жителя региона, который, используя вредоносную компьютерную программу, получил неправомерный доступ к личным данным пользователей мобильных банковских приложений с целью дальнейшего незаконного оборота их денежных средств. В отношении лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ)», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Также челябинец обогащался за счет продажи вредоносного софта. Он распространял его в telegram-канале.
«УФСБ России по Челябинской области на постоянной основе ведет борьбу с преступлениями в сфере компьютерной информации, направленных на получение неправомерного доступа к информационным ресурсам не только важных стратегических объектов, но и граждан региона. Согласно статье 273 УК РФ, если деяния повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», — напомнили в пресс-службе ведомства.
