В Челябинской области сотрудники регионального управления ФСБ задержали хакера, который с помощью вредоносной программы взламывал смартфоны пользователей и получал доступ к их банковским счетам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, ему грозит до семи лет колонии.

«Пресечена противоправная деятельность жителя региона, который, используя вредоносную компьютерную программу, получил неправомерный доступ к личным данным пользователей мобильных банковских приложений с целью дальнейшего незаконного оборота их денежных средств. В отношении лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ)», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Также челябинец обогащался за счет продажи вредоносного софта. Он распространял его в telegram-канале.

