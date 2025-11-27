Гороскоп для всех знаков зодиака на декабрь 2025: прогноз от астролога

Декабрь будет удачным месяцем для многих знаков зодиака Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Декабрь 2025 года принесет многим знакам зодиака удачу, рост финансов и успехи в карьере. Однако в этот период важно обратить внимание на взаимоотношения с близкими, чтобы избежать конфликтов. Астролог и таролог по бизнесу и отношениям Борис Зак рассказал URA.RU, чего ждать каждому знаку зодиака в декабре 2025 года.

Гороскоп для всех знаков зодиака на декабрь 2025

Астролог Борис Зак рассказал, что декабрь 2025 года будет довольно спокойным месяцем для большинства представителей знаков зодиака. «В этом месяце многим станет легче дышать — нас отпустят ретроградный Меркурий, ретроградный Нептун и ретроградный Сатурн. Дела снова пойдут быстрее, во многих сферах появится больше ясности. Начало месяца все еще можно использовать для избавления от всего лишнего в жизни», — рассказал эксперт.

Овен

Для Овнов декабрь станет удачным месяцем Фото: URA.RU

Для представителей этого знака зодиака декабрь будет особенно успешным месяцем. Удача особенно благоволит тем, кто занят в сфере туризма, высшего образования и юриспруденции. Он им принесет укрепление финансового состояния и расширение контактов.

Телец

Тельцы имеют шансы выгодно вложить средства. Однако пока Уран находится в ретроградной фазе, стоит сделать выбор в пользу консервативных инструментов.

Близнецы

Многим Близнецам наконец-то удастся наладить процессы в карьере и увидеть, что реально у них происходит на работе. В этот период удачными будут новые знакомства. Благодаря им улучшится настроение и возможно появление прибыли.

Рак

Раков в декабре высоко оценит начальство Фото: URA.RU

Финансовый успех Раков в декабре во многом зависит от их личных усилий на работе. Чем четче представители этого знака зодиака будут выполнять поставленные перед ними обязанности, тем выше их оценит начальство. Во второй половине месяца удачно пройдут командировки.

Лев

Львам в декабре рекомендуется сделать ставку на творческий подход к делам. Именно это позволит достичь успеха в этом месяце. Тем, у кого есть долги, удастся построить план по их закрытию.

Дева

Девам декабрь принесет большую ясность в отношениях. Основные события месяца будут касаться их дома. Ближе к середине месяца отношения с домашними рискуют обостриться и вогнать представителей знака в апатию. Поэтому представителям этого знака рекомендуется не вступать в конфликты.

Весы

Несмотря на продолжающееся в декабре ретроградное движение Юпитера, который не способствует заграничным поездкам, Весов как раз ожидают активные разъезды, в том числе и в другие страны. Удачно пройдут и дела с оформлением официальных бумаг.

Скорпион

Скорпионы в декабре могут как заработать, так и потерять деньги. Увеличить финансы помогут партнерские отношения и публичная деятельность. А потерять деньги можно, нарвавшись на мошенников. Так что тщательно проверяйте, с кем имеете дело.

Стрелец

Стрельцам в декабре лучше сменить гардероб Фото: URA.RU

Успех Стрельцов в декабре лежит в их обаянии и личной харизме. Им стоит сделать особый упор на уходе за собой и обновлении гардероба. Это положительно скажется как на профессиональной деятельности, так и на личной жизни.

Козерог

У Козерогов в декабре появится "шестое чувство", которое откроет им тайны в любовной сфере. Представители этого знака зодиака, воспитывающие детей, узнают их самые сокровенные тайны.

Водолей

Водолеям в декабре рекомендуется более структурированно подойти к финансовому планированию и тратам. Друзья могут оказать существенное влияние на домашние дела.

Рыбы