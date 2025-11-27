Врачи четырех свердловских больниц спасли годовалого ребенка с кусочком глины в легком

Свердловские врачи провели уникальную операцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области врачи четырех медицинских учреждений спасли жизнь годовалому ребенку, в бронхах которого застрял кусочек глины от деревенской печки. Для спасения малыша медикам пришлось применить уникальную для региона технологию экстракорпоральной мембранной оксигенации. Об этом сообщил канал пресс-службы минздрава Свердловской области.

Инцидент произошел, когда ребенок гостил у бабушки в одном из поселков области. Малыш отковырял кусочек глины от печки и вдохнул его, что вызвало сильный кашель и проблемы с дыханием.

«Крайне тяжёлое состояние малыша потребовало применения передовой методики экстракорпоральной мембранной оксигенации — с её помощью кровь пациента насыщалась кислородом, пока медики должны были извлечь инородное тело из дыхательных путей», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

Продолжение после рекламы

Сначала ребенка доставили в ДГКБ №11 Екатеринбурга, где его подключили к ИВЛ. Затем для проведения сложной операции малыша перевели в отделение анестезиологии-реанимации СОКБ №1 — единственное в регионе, где применяют технологию ЭКМО.