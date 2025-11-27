«Спас мне жизнь»: экс-реабилитант вступился за екатеринбуржца, обвиненного в пытках в рехабе
Виталий Балабриков на период следствия отправлен в СИЗО
Фото: предоставлено пресс-службой судов общей юрисдикции Московской области
Бывший воспитанник реабилитационного центра Анны Хоботовой, который угодил в скандал, вступился за ее сотрудника из Екатеринбурга Виталия Балабрикова, отправленного в СИЗО по обвинению в истязании детей. По словам собеседника URA.RU, Балабриков помог ему встать на правильный путь и спас жизнь.
«Он буквально спас меня. Вытащил из той эмоциональной передряги, в которой я находился. Я сам не мог справиться. Ко мне никакого физического насилия в этом центре никогда не применялось. Психологического давления тоже не было. Все, в чем сейчас обвиняют Виталия Балабрикова, — ложь и провокация, он ни в чем не виноват», — считает экс-реабилитант.
Как писало URA.RU, Балабрикова — ранее судимого за наркотики — отправили в следственный изолятор после того, как из подмосковного центра, где он работал, госпитализировали 16-летнего подростка. Парень впал в кому. По сообщению столичного СК, в рехабе месяцами могли издеваться над детьми. Сейчас ведется розыск основательницы центра Анны Хоботовой.
Вечером 26 ноября сотрудники МВД и СУ СК пришли с проверкой в центр под Екатеринбургом — в поселке Исети. Там нашли 22 несовершеннолетних, которых на время вывезли в другое учреждение, говорили в ГУ МВД по региону. После проверочных мероприятий следователи возбудили уголовное дело по ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего). Кто стал подозреваемым, пока неясно. URA.RU выяснило, что один из сотрудников уральского филиала рехаба дважды попадал под суд за угон и наркотики. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
