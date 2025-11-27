Уральцев предупредили о вбросе про ограничения в интернете
Мошенники распространяют информацию о фейковых ограничениях
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Екатеринбурге в социальных сетях зафиксирована новая волна фейковой информации о якобы готовящихся ограничениях на публикации в интернете. Антитеррористический комитет УрФО предупредил пользователей о провокационных вбросах и призвал не поддаваться на манипуляции.
«Призываем всех быть бдительными и не поддаваться на провокации. Не доверяйте сомнительным источникам и всегда перепроверяйте информацию», — сообщили в антитеррористическом комитете УрФО. По данным комитета, провокаторы распространяют поддельные документы, которые вводят пользователей в заблуждение. В официальном telegram-канале ведомства опубликовано предупреждение о недопустимости распространения ложной информации.
Особое внимание уделяется информации о Вооруженных Силах РФ — за ее распространение предусмотрена уголовная ответственность по статье 207.3 УК РФ с наказанием до 15 лет лишения свободы.
Ранее в УрФО уже фиксировались попытки массового распространения фейковой информации. За публичное распространение заведомо ложных сведений о российской армии установлена как уголовная, так и административная ответственность. Власти регулярно предупреждают граждан о необходимости проверять информацию в официальных источниках.
