Ловили за угон и наркотики: кто работал в скандальном рехабе под Екатеринбургом, куда пришла полиция

Одним из воспитателей реабилитационного центра Анны Хоботовой в поселке Исети под Екатеринбургом оказался 33-летний Александр (имя изменено), который становился фигурантом двух уголовных дел. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

По его словам, Александр числился консультантом-аддиктологом и воспитателем. Мужчина родом из Верхней Салды. В 2012-м привлекался за угон автомобиля (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Согласно судебным материалам, утром 25 августа пьяный Александр увидел машину, залез в нее и доехал до гаража, где бросил. На следующий день он вновь сел за руль, но не справился с управлением и врезался в дом. После чего был задержан полицейскими. Александр признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к ограничению свободы на 1,5 года.

Другое уголовное дело появилось в мае 2017 года, когда Александра вместе с другом задержали по подозрению в хранении наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Силовики заметили мужчин на улице и подумали, что они находятся в наркотическом опьянении. Фигуранты признали вину. Александр получил три года условно со штрафом в 30 тысяч рублей, следует из приговора. Сейчас Александр находится на свободе, уточнил источник URA.RU, близкий к силовой среде.

В уральском филиале центра Хоботовой Александр, по данным URA.RU, некоторое время работал с екатеринбуржцем Виталием Балабриковым. Последнего арестовали по обвинению в истязании, незаконном лишении свободы детей и еще по двум уголовным статьям. Это произошло после того, как 23 ноября из подмосковного ребцентра, где трудился Балабриков, в больницу с травмами попал 16-летний подросток. Позже силовики заподозрили, что в рехабе могли издеваться над воспитанниками. Сейчас ведется розыск основательницы центра Анны Хоботовой.