Shot сообщил о финальной зачистке Волчанска

Российская армия продвигается в Волчанске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Волчанск, Харьковская область, проходит финальная зачистка города от украинских войск — штурмовики группировки войск «Север» закрепляют свои позиции. В ходе боевых действий ВСУ понесли серьезные потери, пишет telegram-канал Shot.

«ВС РФ закрепляют свои позиции в Волчанске <...> идёт финальная зачистка города», — пишет telegram-канал Shot. Отмечается, что в ходе боев ВСУ потеряли тысячи бойцов.

Украинские войска понесли тяжелые потери в лесах Синельниково, которые располагаются рядом с Волчанском, а также при попытках штурмовать реку Волчья, которые ВСУ предпринимали в течение года. Волчанск стоит на двух берегах этой реки. Кроме того, по информации канала, 57-я мотопехотная бригада утратила боеспособность, а также уничтожены десятки националистов ГУР «Кракен», часть из них взята в плен.

Продолжение после рекламы