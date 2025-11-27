Силами ПВО за ночь уничтожено 118 беспилотников
27 ноября 2025 в 11:07
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В течение ночи средствами ПВО РФ уничтожено 118 украинских беспилотных аппаратов. Об этом сообщили Минобороны.
